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鶯歌住宅凌晨突然起火冒濃煙 所幸住警器拯救7人生命

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市鶯歌區三鶯路145號在今日（12日）凌晨5點51分發生住宅火警，消防局獲報後立即趕往現場，林姓屋主表示自家客廳突然起火冒濃煙，所幸因三女兒聽到住警器發出警報聲，才提醒一家人逃出火場，新北市消防局提醒，建議民眾自行購置住警器，並準備滅火器在自家中，才有全方位防護。

消防局表示，林姓屋主的住宅4層樓高，報案當時1樓自家客廳起火，煙很大，家中有7人幾乎都在各自房間睡覺，119指揮中心人員則告知，如無法逃生就在房內不要出去，並將房門關閉與防止濃煙進入。

消防局表示，與報案人通話時，同步派遣出動1大隊1中隊5分隊，人員82人，到達現場時，發現四樓透天厝住宅冒出大量濃煙竄出， 總計3男2女自行逃生到一樓戶外，但尚有2名女性受困，立即佈線搶救並入室搜索，隨後消防人員於一樓房間救出該兩名女性患者。

林姓屋主表示，火災發生時，睡在二樓的三女兒聽到住警器有作響，而提醒家人及時逃出並用滅火器進行滅火，消防局表示，本案是消防局補助對象，希望民眾能自行多購置住警器，安裝於廚房 、各間房間、客廳、樓梯間等處，並備有滅火器，有全方位的防護比較有保障。

新北市鶯歌區三鶯路145號在今日（12日）凌晨5點51分發生住宅火警。記者江婉儀／翻攝
新北市鶯歌區三鶯路145號在今日（12日）凌晨5點51分發生住宅火警。記者江婉儀／翻攝

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