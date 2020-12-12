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要求提早40分鐘上班無工資 護理師控護理長違反勞基法
新北市一名護理師被兼任診所行政主管的護理長要求提早40分鐘到班開門，還說不得計算工資，護理師指控護理長違反勞基法，因雙方以12萬元達成和解並撤回告訴，新北地檢署日前處分不起訴。
「不來開門就記曠職」、「敢不來開門就死定了。」新北市一間診所吳姓護理師不滿兼任診所行政主管的蕭姓護理長，於今年4、5月間，護理長多次要求她一大早提前40分鐘到診所開門營業，且不得計算工資，指控護理長違反勞基法的強制勞動罪。
新北檢方認為，吳姓護理師被要求提前至診所上班且不得計算工資，應屬雙方之間的勞資糾紛，且吳姓護理師出庭時表示，上述脅迫言語是蕭姓護理師與她是二人共處診所休息室時所說，並未錄音錄影，休息室也無監視器，可供佐證。
因吳姓護理師另向新北地院提起給付工資訴訟，雙方約定由蕭給付12萬元勞動損害工資，雙方達成和解，吳女也撤回告訴狀，日前處分不起訴。
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