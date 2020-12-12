副分局長校園分享從警20年經驗談 強調「溝通」最關鍵

台中市南區和平國民小學校長郭盈師為提升教師知能，讓親師生間溝通更為無礙，12月9日下午邀請台中市警三分局副分局長蔡期望，與教職員分享蔡20年來警察職涯經歷的精彩故事，整場經驗分享笑聲不斷毫無冷場。

三分局副分局長蔡期望提到，如同老師無法選擇學生，警察服勤時，也不能選擇必須面對的民眾，從警20年來，他認為警察執法技巧中，最關鍵的就是「溝通」，這項技巧除了要自我精進並透過經驗的累積，更需要不斷自我提醒，培養站在民眾立場的同理心。

蔡以北捷殺人事件及赤腳大盜為例，許多員警案件處理久了，案件對他來說就是每天都在發生的「事件」，卻無法想像這個「事件」，可能是當事人午夜夢迴不斷驚醒的夢魘，員警可能也無法想像，習以為常的受理、偵破案件過程，卻可以為民眾帶來一股內心安定的力量。法條是死的，但員警執法過程中，卻可以透過溝通，讓民眾感受到沒有溫度的法條也是有溫度的。

蔡副分局長打趣的說，今天最重要的任務，就是要告訴在場教職員行駛道路時如何省荷包，不僅是小心警察和檢舉魔人，他簡單介紹的「轉彎車讓直行車」、「支道車讓幹道車」、「左方車讓右方車」3個基本路權觀念，卻是絕大多數交通事故的肇因。