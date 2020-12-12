快訊

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偵破桶屍、袋屍鑑識功不可沒 幕後英雄警官曝光

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市今年傳出橋頭桶屍案、愛河分屍袋屍案，幕後的破案英雄12月8日在國家警光獎頒獎典禮上曝光。警方能在案發24小時內迅速查出死者的身分，原來都在高雄市警局刑事鑑識中心股長郭耀宗仔細抹搓屍體及屍塊下出現曙光，讓這2件棘手的離奇命案於短時間內破案，郭耀宗居功厥偉，獲頒國家警光獎。

今年4月2日高雄橋頭糖廠捷運站1號出入口前，挖土機司機在空地整地，挖出1個大塑膠桶，裡面竟有1具未著衣服的屍體，性別不詳、身分不明，郭耀宗率隊勘察採證，發覺屍桶曾遭封口，屍體如同「蔭屍」滿覆泥土，死者已遇害多年。

就在警方一籌莫展，郭耀宗發覺死者左手掌彎曲萎縮腐敗，無法捺印指紋，右手掌仍有彈性，端詳、搓揉死者右手掌許久，清洗上油墨，但油墨無法附著難以捺印，但仍在他一而再地採證，終採獲指紋，緊急比對出死者是失蹤6年的林姓婦人，立即通報偵辦單位追查，不到1個月，警方在4月27日查出吳姓男子和熊姓婦人與林女因盤讓小吃店起糾紛，涉嫌殺害林女，偵破駭人聽聞的桶屍案。

今年6月22日、23日，高雄市清潔隊員在三民區建國橋附近的愛河河段，撈到裝屍塊的2只黑色提袋，袋內還放啞鈴，凶手似乎要讓死者冤沈愛河，郭耀宗同受命勘察採證，發覺屍體經多日泡水，已現腐敗，唯一未腐壞的是右手四指緊握著母指，郭耀宗直覺這根拇指，將是查出死者身分的唯一線索，小心翼翼扳開手指，發現右手拇指隱約可見指紋三角點，心中燃起一絲希望。

但死者右手拇指表皮殘破不堪，刮除表皮黏在自己手指上重複拓印採證，終採獲指紋，緊急比對出死者是獨居的王姓老翁，案發72小時內，6月25日警方查出和王熟識的羅姓男子，向老翁借錢不成涉嫌勒死老翁，又折返老翁住處，將老翁分屍裝袋，棄屍愛河。

這2件警方感到棘手的命案，都經郭耀宗仔細鑑識採證，採獲重要跡證，提供給偵辦單位破案，高雄市警局推薦他角，獲今年國家警光獎個人組綜合評量類優等獎，12月8日由警政署頒獎表揚。

郭耀宗（右）偕妻子接受國家警光獎。記者林保光／翻攝
郭耀宗（右）偕妻子接受國家警光獎。記者林保光／翻攝
郭耀宗（右）獲國家警光獎與妻子合影。記者林保光／翻攝
郭耀宗（右）獲國家警光獎與妻子合影。記者林保光／翻攝

老翁 愛河 屍體

延伸閱讀

妻辯爛醉猶如屍體般無感覺 夫告妻通姦求償百萬被駁

「懷孕當便秘」嬰兒胎死腹中 她把屍體裝袋觸法遭逮捕

民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵

淨化場陸續完工 明年起每日注入愛河近3萬噸活水

相關新聞

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

雲林縣一輛混凝土預拌車今天要進入台西鄉新興海埔地的漁塭施工時，當車子從一座進入魚塭的水泥板橋，倒車要進入魚寮時，板橋突然...

偵破桶屍、袋屍鑑識功不可沒 幕後英雄警官曝光

高雄市今年傳出橋頭桶屍案、愛河分屍袋屍案，幕後的破案英雄12月8日在國家警光獎頒獎典禮上曝光。警方能在案發24小時內迅速...

影／阿嬤騎車載7歲孫女上學一死一傷 家屬PO網求真相

李姓婦人昨天騎機車載7歲孫女要上學，在台中市潭子區和一輛機車會車後，李婦的機車往左偏撞上橋墩，送醫急救不治，孫女受傷，警...

研究生被房東要求清除垃圾 竟把尿液瓶、垃圾倒大樓蓄水池

台南市東區一棟5樓老舊公寓地下蓄水池，3月間被人發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝尿液、煙蒂等，經查是日前退租的攻讀碩士陳姓男...

台鐵羅東站旅客墜月台被普悠瑪撞上 消防鑽車底救人

宜蘭50歲蘇姓婦人今上午7時20分許，在羅東火車站第二月台等候火車時，見台鐵202次普悠瑪列車進站，突然從月台墜落，身軀...

獨居悲歌！高市68歲翁洗澡暴斃 散發惡臭才被發現

高雄市大寮區一名獨居長輩多日未出門，鄰居聞到惡臭味報警處理，警消昨晚到場後從2樓破窗進入，驚見68劉姓老翁倒臥1樓浴室已...

影／大學副教授遭PO文批評 49名網友被告誹謗遭警傳喚

中興大學女副教授發現去年12月間有人匿名在Dcard貼文，指她上課時一直數落憂鬱症學生，一名試圖尋短的學生還她他當面批評...

鶯歌住宅凌晨突然起火冒濃煙 所幸住警器拯救7人生命

新北市鶯歌區三鶯路145號在今日（12日）凌晨5點51分發生住宅火警，消防局獲報後立即趕往現場，林姓屋主表示自家客廳突然...

要求提早40分鐘上班無工資 護理師控護理長違反勞基法

新北市一名護理師被兼任診所行政主管的護理長要求提早40分鐘到班開門，還說不得計算工資，護理師指控護理長違反勞基法，因雙方...

印刷廠偷排廢水 新北觀音溪成乳白色

新北五股區中直路旁觀音坑溪昨呈現乳白色，新北環保局接獲民眾報案，派稽查員趕赴現場最終發現中直路上從事印刷的業者，將洗滌後...

副分局長校園分享從警20年經驗談 強調「溝通」最關鍵

台中市南區和平國民小學校長郭盈師為提升教師知能，讓親師生間溝通更為無礙，12月9日下午邀請台中市警三分局副分局長蔡期望，...

平鎮分局安排機車進階課程 讓員警執勤保護自身安全

警察人員因交通意外造成的傷亡，大多是執行追捕犯罪份子的危險任務。桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，...

熱門新聞

高雄柴山登山客誤中流彈？ 附近正好有軍方在打靶

軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客

研究生被房東要求清除垃圾 竟把尿液瓶、垃圾倒大樓蓄水池

誤擊柴山登山客的彈頭找到了！ 疑是機槍子彈

勞動基金炒股案向上燒！寶佳唐楚烈4人羈押禁見

影／登山客爬柴山莫名中彈！軍方緊急停止實彈訓練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。