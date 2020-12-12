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平鎮分局安排機車進階課程 讓員警執勤保護自身安全
警察人員因交通意外造成的傷亡，大多是執行追捕犯罪份子的危險任務。桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程，以利執行勤務時保護自身安全。
平鎮分局長李建民表示，員警無論是擔服巡邏或戶口查訪等勤務，大多都是以騎乘機車為主要的執勤方式，所以嫺熟機車操作，是執行外勤工作的重要職能之一。只是多數員警駕駛觀念及操控技術水平與一般民眾無異，實在不敷日後追緝嫌犯、搶救危難之需，因此員警專業操作技巧及安全駕駛觀念的養成，也是警察教育所應正視、解決的課題。
此次機車安駕課程主要包含，車輛動態原理、騎乘姿態調整、安全煞車距離認知、煞車操作、最大煞車制動力操作、轉向（彎）要領及各項狀況綜合演練等，訓練及課程紮實緊湊，期能在短期內有效提昇員警機車安全駕駛能力與技術，並運用於日後執勤工作之中。
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