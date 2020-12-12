快訊

黎智英被控勾結外國勢力 鐵鍊纏腰押往法院

美FDA批准輝瑞疫苗！下周起運送首批290萬劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮分局安排機車進階課程 讓員警執勤保護自身安全

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

警察人員因交通意外造成的傷亡，大多是執行追捕犯罪份子的危險任務。桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程，以利執行勤務時保護自身安全。

平鎮分局長李建民表示，員警無論是擔服巡邏或戶口查訪等勤務，大多都是以騎乘機車為主要的執勤方式，所以嫺熟機車操作，是執行外勤工作的重要職能之一。只是多數員警駕駛觀念及操控技術水平與一般民眾無異，實在不敷日後追緝嫌犯、搶救危難之需，因此員警專業操作技巧及安全駕駛觀念的養成，也是警察教育所應正視、解決的課題。

此次機車安駕課程主要包含，車輛動態原理、騎乘姿態調整、安全煞車距離認知、煞車操作、最大煞車制動力操作、轉向（彎）要領及各項狀況綜合演練等，訓練及課程紮實緊湊，期能在短期內有效提昇員警機車安全駕駛能力與技術，並運用於日後執勤工作之中。

桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，進行機車進階訓練課程。記者高宇震／翻攝

警察

延伸閱讀

還原現場 王美花：聽到碰一聲 等警處理

顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

影／台灣首場政府主辦賽車論壇 主打推動安全駕駛

新北樹林分局交通治安安全駕駛訓練 增進員警行車技能

相關新聞

偵破桶屍、袋屍鑑識功不可沒 幕後英雄警官曝光

高雄市今年傳出橋頭桶屍案、愛河分屍袋屍案，幕後的破案英雄12月8日在國家警光獎頒獎典禮上曝光。警方能在案發24小時內迅速...

影／阿嬤騎車載7歲孫女上學一死一傷 家屬PO網求真相

李姓婦人昨天騎機車載7歲孫女要上學，在台中市潭子區和一輛機車會車後，李婦的機車往左偏撞上橋墩，送醫急救不治，孫女受傷，警...

研究生被房東要求清除垃圾 竟把尿液瓶、垃圾倒大樓蓄水池

台南市東區一棟5樓老舊公寓地下蓄水池，3月間被人發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝尿液、煙蒂等，經查是日前退租的攻讀碩士陳姓男...

台鐵羅東站旅客墜月台被普悠瑪撞上 消防鑽車底救人

宜蘭50歲蘇姓婦人今上午7時20分許，在羅東火車站第二月台等候火車時，見台鐵202次普悠瑪列車進站，突然從月台墜落，身軀...

副分局長校園分享從警20年經驗談 強調「溝通」最關鍵

台中市南區和平國民小學校長郭盈師為提升教師知能，讓親師生間溝通更為無礙，12月9日下午邀請台中市警三分局副分局長蔡期望，...

平鎮分局安排機車進階課程 讓員警執勤保護自身安全

警察人員因交通意外造成的傷亡，大多是執行追捕犯罪份子的危險任務。桃園市平鎮警分局今天特別安排新進員警前往中壢太子駕訓場，...

百歲人瑞搭小黃忘住址 被送派出所連稱「我沒做壞事」

一輛計程車日前停在新北市警土城分局清水派出所前，司機下車求助，指稱車上一名高齡長者搭車只記得住土城，卻說不出住址，警方靠...

陌生女突加LINE教投資黃金 男廚師險被詐10萬元

小心投資有詐！從事廚師工作的黃姓男子前天中午到桃園八德一間銀行準備匯款10萬元到指定帳戶，行員提高警覺主動詢問，發現男子...

同事搭怪手「挖斗」剪樹摔斷肋骨 駕駛過失傷害罪起訴

桃園王姓工人駕駛挖土機時，利用前端的「挖土斗」當載運工具，讓另名簡姓同事搭乘並升高，以利修剪上方樹木，未料簡重心不穩摔落...

中市西屯區大樓男住戶墜樓 無生命徵象送醫搶救中

台中市西屯區青海南街某大樓許姓住戶，今天清晨疑從高處墜落，經大樓管理員聽到外面聲響後出去查看，發現20多歲的許姓男子倒臥...

兩兄弟半夜駕車要到逢甲吃拉麵 失控車翻覆大樹壓車上

台中市龍井區黃姓男子昨天深夜，駕車載弟弟欲到逢甲商區吃拉麵，沒想到半途在西屯路3段與東大路二段的交叉路口，踩刹車時，車輛...

新竹來台中進香7旬婦走失 媽祖保佑警民協力3小時尋獲

78歲的蔡姓老婦12月8日與丈夫從新竹參加進香團到台中宮廟參拜後，大夥準備返程，卻不見蔡婦蹤影，整團300人在宮廟前後忙...

熱門新聞

高雄柴山登山客誤中流彈？ 附近正好有軍方在打靶

軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客

地震路坍…6旬男研海林道墜谷 救難人員腰繞挺進搜救

誤擊柴山登山客的彈頭找到了！ 疑是機槍子彈

勞動基金炒股案向上燒！寶佳唐楚烈4人羈押禁見

影／登山客爬柴山莫名中彈！軍方緊急停止實彈訓練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。