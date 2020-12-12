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百歲人瑞搭小黃忘住址 被送派出所連稱「我沒做壞事」
一輛計程車日前停在新北市警土城分局清水派出所前，司機下車求助，指稱車上一名高齡長者搭車只記得住土城，卻說不出住址，警方靠著爺爺身上一張健保卡，成功聯繫家人前來派出所將其帶返家，成功化解一場迷途驚魂，也讓家人相當感激警方與小黃司機的幫忙。
12月7日晚上6時許，一輛計程車停在土城警分局清水派出所前，牽扶著一位老人家走到所內，司機表示，乘客疑似忘記自己家住哪裡，只說住在土城區清水，他又不好意思也不敢讓年邁男子隨意下車，只好將人載到派出所，尋求警方協助。
清水所警員陳銘翔、邱冠豪得知後上前關心並詢問其相關年籍身分，不料男子十分緊張的表示「我沒做壞事」，讓警方苦笑不得，女警吳翊方聽聞後也前來協助安撫爺爺不安情緒，成功讓爺爺卸下心防，也順利在爺爺身上找到一張健保卡。
才知男子姓劉，民國10年出生，已高齡100歲，經詢問，原來劉男小當天自行搭公車搭到台北市，想回家時已經沒體力搭公車再走路回家，於是攔計程車想直接返家，順利招到計程車後卻忘記自己住家地址，只記得住土城區清水，計程車司機也相當機警與熱心，將劉爺爺載到派出所請警方協助，
警方在劉男身上找到一張「健保卡」得知相關資料後，利用警用系統聯繫到家人，其兒子聽聞後也匆忙從公司趕往派出所接回自己父親，不斷感謝警方與司機的熱心協助，同時表示之前確實是住在土城清水路，但已經搬離一陣子，沒想到父親只記得以前住址，也差點走失。土城警方提醒劉男家屬可以向社會局申請愛心手鍊，隨時注意父親動向，避免再有類似情事發生。
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