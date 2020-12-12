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陌生女突加LINE教投資黃金 男廚師險被詐10萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

小心投資有詐！從事廚師工作的黃姓男子前天中午到桃園八德一間銀行準備匯款10萬元到指定帳戶，行員提高警覺主動詢問，發現男子竟是聽從陌生女網友透過LINE指引，欲匯款10萬元投資黃金，「投越多賺越多」，行員立刻報警處理，提醒男子是遇到詐騙無誤，男子才恍然大悟打消匯款念頭，感謝行員與警方保住他賺來的辛苦錢。

八德警分局八德派出所所長劉韋杉說，八德派出所警員劉育鑫、鍾明鈞及謝蜂辰前中中午12點在外巡邏，接獲報案稱轄內銀行有民眾疑遭詐騙，隨即趕往現場處理，男子站在櫃檯前方，稱說要匯款10萬元到網友指定的帳戶，該行副理與行員不停勸說。

經員警進一步了解，黃姓男子表示，3個月突然有1名名稱為「XIN」的陌生女子主動加他LINE好友，兩人透過通訊軟體聊天，女子稱投資黃金穩賺不賠，「投越多賺越多」，他深信不疑想要投資賺取利潤，便到銀行要匯款新台幣10萬元給其所指定的帳戶，女子還說匯到個人帳戶是在台灣常見的作業方式。

處理員警仔細詢問黃姓男子是否清楚該筆款項去向及所投資的標的，黃男也摸不著頭緒，還說是有先接到客服人員提供帳戶資訊才來匯款，員警說明，運用客服人員取信也是常見的詐騙手法，此投資方式破綻百出，若真的依其指示匯款，賺來的辛苦錢都會成為泡影，男子才警覺是真的遇到詐騙。

八德警方指出，早期詐騙集團鎖定生活單純、對詐騙手段較不熟悉的銀髮族中老年人、退休人員、家庭主婦下手；近期以類似「假交友、假投資」的新手法，利用時下年輕族群想要投資賺錢的想法，並誆稱利用操作外匯期貨、投資虛擬貨幣或黃金穩賺不賠、高報酬低風險等說詞，吸引民眾投入資金，最後都血本無歸一毛都拿不回。

「天下沒有白吃的午餐！」警方也說，穩賺不賠高報酬的投資方式充滿風險，對於來路不明的投資，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，只要金融機構行員成功協助阻止詐騙匯款，警察局都會頒發禮券及獎狀鼓勵。

黃姓男子前天到八德區介壽路一間銀行，稱聽從網友建議要投資黃金，並準備要匯出新台幣10萬元至他人戶頭，行員與員警聯手阻詐。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子前天到八德區介壽路一間銀行，稱聽從網友建議要投資黃金，並準備要匯出新台幣10萬元至他人戶頭，行員與員警聯手阻詐。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子前天到八德區介壽路一間銀行，稱聽從網友建議要投資黃金，並準備要匯出新台幣10萬元至他人戶頭，行員與員警聯手阻詐。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子前天到八德區介壽路一間銀行，稱聽從網友建議要投資黃金，並準備要匯出新台幣10萬元至他人戶頭，行員與員警聯手阻詐。記者張裕珍／翻攝

詐騙集團 LINE

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