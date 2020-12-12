同事搭怪手「挖斗」剪樹摔斷肋骨 駕駛過失傷害罪起訴

桃園王姓工人駕駛挖土機時，利用前端的「挖土斗」當載運工具，讓另名簡姓同事搭乘並升高，以利修剪上方樹木，未料簡重心不穩摔落導致骨折、氣胸，控告張過失傷害；檢方認為，挖土斗本就不是載運工具，張事前也知簡有喝酒，未盡注意義務，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（26歲）今年7月2日在大溪區1處工地整地，他明知簡男工作前有喝酒，卻用挖土機的挖土斗當作載運工具，讓簡站在挖土斗內並操作升高，以利簡能夠修剪高處的樹木，未料工作到一半王準備降下挖土斗時，簡因重心不穩摔落地面，導致肋骨骨折、氣胸。

簡男事後對王提告過失傷害，檢方訊時，王坦承操作挖土機挖土抖載運簡，但矢口否認犯行，辯稱簡事前自己有喝酒，他要降下時也有提醒對方，簡摔落下來應是自己受酒精影響重心不穩，與他無關。

檢方查，挖土機臂所裝設的挖土抖是用來取土，並不是載運人員升高用途，這點眾所周知，而且挖土斗上並沒有供人員保持平衡、安全的繩索，或是拉環、安全扣等，更沒有適度高度的門牆阻擋，因此在升高、降低過程，本可預見搭乘人員可能因重心不穩摔落。