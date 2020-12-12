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中市西屯區大樓男住戶墜樓 無生命徵象送醫搶救中
台中市西屯區青海南街某大樓許姓住戶，今天清晨疑從高處墜落，經大樓管理員聽到外面聲響後出去查看，發現20多歲的許姓男子倒臥於大樓機車停車處，立即報警處理，消防救護員趕到時，許男傷勢嚴重，無生命徵象，由救護車送往中港澄清醫院急救。墜樓原因由警方調查。
台中市消防局今天清晨5時20分據報，西屯區青海南街某大樓有民眾高處墜落，立即派遣西屯分隊，出動救護車1輛，消防人員共2名前往救護。
本案為市警局系統轉報，聯絡報案人(大樓管理員)，他表示聽到外面聲響後出去查看，有1名民眾(男性)倒臥於大樓機車停車處，疑從高處墜落，目前該名傷者無意識、無受困狀況。
消防救護員到場後回報，該名高處墜落傷者據管理員表示為10樓的許姓住戶，目前無生命徵象，由救護車送往中港澄清醫院急救。
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