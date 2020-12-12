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影／阿嬤騎車載7歲孫女上學一死一傷 家屬PO網求真相
李姓婦人昨天騎機車載7歲孫女要上學，在台中市潭子區和一輛機車會車後，李婦的機車往左偏撞上橋墩，送醫急救不治，孫女受傷，警方找到會車的男騎士，他說沒擦撞到對方機車，看到對方騎車一直往左偏，肇事原因警方調查中。
死者家屬昨晚在臉書po文，請網友們幫忙提供線索，懷疑是肇事逃逸車禍，希望釐清車禍原因。
警方調查，57歲李婦昨天早上7點多，騎車載7歲陳姓孫女要到潭子區上課時，撞上路邊橋墩，二人都受傷，送台中慈濟醫院急救，婦人死亡，孫女輕傷。
台中市大雅警分局調查車禍，在附近找監視器畫面，發現事故發生時，60歲鄭姓男子剛好騎機車和婦人的機車會車，昨天請他到案說明。
鄭男表示，他騎車和對方會車時，看到對方一直往左偏，二車沒擦撞，完全會車後，他從後照鏡看到，對方車往左偏後，撞路邊後倒地，他說當時自己趕上班，自己沒撞到對方， 因此沒回頭再看對方情形。
受傷孫女說，她坐後座，阿嬤騎車載她上學途中，不知為何撞路邊，警方對二名騎士酒測，都無酒精反應；警方依規定到場處置，已採證、查訪、鑑定，及蒐集相關跡證，今天報請檢察官相驗調查。
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