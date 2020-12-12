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新竹來台中進香7旬婦走失 媽祖保佑警民協力3小時尋獲
78歲的蔡姓老婦12月8日與丈夫從新竹參加進香團到台中宮廟參拜後，大夥準備返程，卻不見蔡婦蹤影，整團300人在宮廟前後忙著找人，卻遍尋不著遂報警求助。警方獲報趕緊調閱周遭監視器並通報協尋，幸好3小時後，即被太平區的熱心里長發現通知派出所，蔡夫接到尋獲通知，直說幸好有媽祖保佑，才能讓太太平安無事，順利返回新竹家中。
台中市警三分局東區分駐所員警，12月8日下午接獲轄內宮廟報案稱有進香民眾走失，蔡姓老翁向警方表示，早上他與妻子從新竹參加進香團到台中宮廟參拜，因人潮眾多，又以為太太和朋友同行，沒有特別留意太太身影，直到下午4時要搭車返程，點名時卻不見太太蹤影，因蔡婦患有失智症，眾人在宮廟周邊尋找未果，他焦急地向廟方求助，廟方立即協助報警處理。
東區分駐所接獲報案後，除立即受理協尋外，也請所內員警調閱周邊監視器，獲知蔡婦往太平區方向走去後，透過LINE群組通報協尋蔡婦，不到3小時的時間，即有熱心里長發現蔡姓老婦出現在距離樂成宮2公里外的太平區道路旁。
所長張竣詒與警員洪芝茜接獲通知後，趕緊將蔡姓老婦接返所並聯繫家屬。蔡姓老翁在所內看到妻子平安歸來，不斷向警方道謝，感謝警方的積極與用心，才能讓蔡姓老婦免於發生意外，安全返家。
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