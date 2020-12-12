大型吊車吊桿故障危及路過人車 台南巡邏警熱心助排除

昨天下午2時多，台南市區時值交通尖峰期，一輛大型施工吊車不慎碰撞中西區府前路美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，台南市警二分局巡邏警員執勤時發現吊車停放外車道且吊桿歪斜有安全之虞，立即呼叫支援警力在路口疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，待工人修復，1小時後排除障礙，工人則不斷拭汗致謝。

二分局民權所警員盧永耀、陳昱嘉昨天下午擔服巡邏勤務，行經府前路美術二館時發現美術館廣告桿遭破壞，且在忠義路段外車道停放一輛施工用大型吊車，龐大車體占去一整個車道，致其他用路人不易通行，立即上前了解。

經了解，該吊車在美術館旁建築工地施工後，行經美術館時吊桿不慎碰撞廣告桿，導致吊桿毀損，因該時段周邊的忠義路及府前路車流量大，且吊車吊桿傾斜搖晃，可能危及用路人安全。

盧、陳兩警立即向分局呼叫支援，在忠義路與友愛街口、忠義路與府前路口加派路口交管，協助交通疏導外，兩警還協助吊車工人以繩索固定吊桿，待工人修復，下午3時排除障礙，恢復道路順暢。