影／苗栗男疑酒駕自撞電桿零件噴飛30公尺 警到場自稱乘客

苗栗縣苑裡鎮台1線公路轉往南房裡的小路昨天深夜10點多發生疑似駕車自撞電桿的事故，警方及救援人員到場時只有一名年輕男子在場，胸部有安全帶勒傷，他聲稱當時坐在駕駛座旁，但附近搜索未見其他人影，警方懷疑他涉嫌酒駕，酒測值超過每公升0.9毫克，全案將依公共危險罪嫌調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚10點19分接獲車禍通報，趕往現場救援，現場一名男性輕傷傷患聲稱是駕駛座旁的乘客，消防及救難人員擔心駕駛人可能受傷在附近，但在現場附近搜尋多時未見人影。

這起車禍撞擊力道猛烈，車頭幾乎全毀，安全氣囊爆開，車身零件往前噴飛30公尺遠，警方懷疑在場年輕男子就是駕駛，酒測後 依公共危險罪嫌調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康