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中市轎車衝入邊坡翻覆 車體被樹壓著二人受困消防搶救
台中市西屯路3段與東大路二段的交叉路口，昨天深夜有輛自小客車翻覆在該處邊坡，車體被樹壓在上面，1名駕駛與1名乘客受困在車內，經消防局救護員以破壞器材救出，送往台中榮總醫院救治。肇事原因由警方調查。
昨天深夜10時46分，台中市消防局據市警局轉報系統報案表示，西屯區西屯路三段和東大路二段的交叉路口現場為1輛自小客車翻覆，致電報案人得知車上2人受困於車內，請求消防局派員協助。
消防局派遣協和、西屯分隊出動消防車5輛、救護車2輛、消防人員20名，由協和分隊分隊長張右運帶隊前往搶救。深夜10時55分協和分隊到場，張分隊長回報現場為自小客車翻覆至邊坡上，協和所屬先行使用油壓剪進行車體破壞。
至深夜11時7分協和分隊張分隊長回報，經破壞車體已協助兩名傷者脫困，載送及處置2名傷者送往台中榮總醫院，現場交由員警處理。
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