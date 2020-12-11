女通緝犯偷竊 派出所警員憑3年前見過一面記憶查獲逮人

臉書台南爆料公社等社團網友昨晚張貼永康中華路與大橋二街口店家前，有放置機車腳踏墊上財物遭竊，轄區永康分局大橋派出所員警網路巡邏發現後，雖未接獲報案，仍連夜追查，警員劉耿銘查看監視器畫面時眼尖發現「3年前曾看過她」，今天下午查獲林姓女竊嫌（52歲）到案，並查出她另涉竊盜通緝，訊問後晚間依竊盜、通緝等罪嫌，併案移送檢方偵辦。

大橋所長王棋賝表示，昨天下午4時多有民眾前往中華路賣場購物完後，發現掛在機車上剛購買的中藥材遭竊，向店家調閱監視器畫面發現是1名女子所為，張貼至網路上提醒民眾注意。員警網路巡邏發現立即留言呼籲被害者前來報案，被害人今天下午到大橋派出所完成報案，並驚訝警方這麼快就找到人。