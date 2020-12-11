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多按1次喇叭釀禍判賠 交警：長鳴或連按都違規

中央社 / 新北11日電

一名劉姓客運司機因在施工路段超車又多按1次喇叭，害前方7旬機車騎士摔車不治，法院判賠208萬元。新北警方說，鳴喇叭以2個單響為原則，長鳴或連續按鳴都有違法疑慮。

新北市政府警察局交通警察大隊指出，道路交通安全規則中，按喇叭以2個單響為原則，用於提醒和示意，因此一長響或是連續按都不符合規範；這起判決的發生地點為施工路段，原就應依序連貫行駛，因客運駕駛連續鳴按喇叭，導致機車騎士疏於注意前方狀況釀禍，法官才會認定客運司機應負相當責任。

交通警察大隊進一步說，一般事故中也有類似案例，例如常見的高速公路並行，因車輛之間出現死角，不見得能注意到旁邊有其他車輛，一旦做出變換車道行為，嚇到另一輛車駕駛而發生事故，即使兩車沒有碰撞，但事故追究的是原因。

台北汽車客運劉姓駕駛民國106年8月10日下午行經新北市三峽區隆恩街路段時，因想超車，近距離對騎機車的74歲鄭姓老翁連按3次喇叭，老翁轉頭查看而反應不及，撞上前方施工圍籬致顱內出血，就醫2個月後不治。

鄭姓老翁家屬提告指出，當時該路段正在施工，依法不得超車，且要超車也不得連續密集按鳴喇叭，對劉姓駕駛與台北汽車客運連帶求償新台幣2158萬元。

但劉姓駕駛與台北汽車客運辯稱，按照「道路交通標誌標線號誌設置規則，道路施工應裝設交通管制設施，當時雖有圍籬，但圍籬內還沒開始施工，不符合道路施工地段不能超車的限制。此外，當時的路寬4.6公尺，符合法規規定3.5公尺以上才能並行的規定，可超車。

至於連按3次喇叭，劉姓駕駛表示，「道路交通安全規則」規定超車需要按兩次喇叭，他當時車速只有30公里，慢慢跟上鄭姓老翁的機車，相當接近時，才又多按了一聲提醒，未違反規定，認為是老翁高齡駕駛，反應能力差才導致車禍，要求駁回家屬提告。

新北地方法院審理，認為鄭姓老翁是因為聽到密集的3次喇叭聲響才轉頭，導致反應不及撞上施工圍籬後倒地，按喇叭與鄭姓老翁的意外有因果關係。

法院調閱行車記錄器顯示，當時圍籬有警示燈號，顯示工程已在進行，這個路段就是「道路施工地段」，不能超車，且按規定超車要先按2次喇叭或變換燈光一次，不得連續密集按喇叭，劉姓駕駛卻近距離密集按了3次喇叭，皆違反「道路交通安全規則」。

法官審酌家屬求償的部分金額過高，應獲賠694萬元為適當，但本件意外是鄭姓老翁擺頭察看導致無法注意前方路況，鄭姓老翁要負起7成的過失責任，賠償金額依過失程度加以計算，判決家屬獲賠208萬3057元，可上訴。

老翁 警察

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