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8旬翁忘記回家路 暖警出手尋找

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄嚴姓老翁因外出買飯，卻一時記不起回家路，在左營大路上的加油站徘徊，一旁的民眾黃姓女子見狀找來警方協助，警員使用警政系統查詢，輔以Google Map地圖供嚴參考，順利找到回家路。

左營警分局表示，左營派出所潘姓警員前天晚上8點多巡邏時，接獲通報在左營大路上有一位迷途老翁需要警方協助。警方一到場，一名熱心民眾黃女（59歲）就上前向警員表示，老翁不斷在住家前徘徊，她詢問老翁後，對方稱買飯回來卻找不到家。

警方聽聞後，在嚴翁（81歲）身上找到他的駕照，但嚴因為獨居，沒有親友可以聯繫，且證件上的住址在戶政事務所，只好先將他帶回派出所稍作休息。

這時，嚴翁突然想起他租屋處在新庄仔路上，附近還有間卡啦OK店，警方立即使用警政系統查詢，再輔以Google Map系統供老翁參考，順利找到嚴翁的租屋處。

高雄嚴姓老翁因外出買飯，卻一時記不起回家路，在左營大路上的加油站徘徊，一旁民眾找來警方協助。記者邱奕能／翻攝
高雄嚴姓老翁因外出買飯，卻一時記不起回家路，在左營大路上的加油站徘徊，一旁民眾找來警方協助。記者邱奕能／翻攝

老翁 駕照 獨居

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