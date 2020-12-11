影／高市鳥松暴衝連環撞釀悲劇 78歲被撞阿嬤傷重不治

高雄市鳥松區今天上午發生一起車子暴衝車禍，劉姓男子宣稱高血壓身體不適造成轎車失控衝撞前方6輛機車，其中一名78歲陳姓阿嬤送長庚急救，下午因傷重宣告不治。

今天上午11點20分左右，劉姓男子開車行經鳥松區美山路，劉男疑因高血壓引發暈眩，他駕駛的轎車在行經路口時未減速，先是在美山路19巷巷口撞上一輛機車，僅接著又在30巷巷口繼續衝撞前方5輛位於停等區內的機車，騎車騎士閃避不及紛紛受傷。

警消到場後，將陳姓（78歲）、 張姓（71年次）、曾姓（69歲）、曾姓（67歲）、黃姓（55歲）、廖姓（43歲）等騎車騎士與乘客送往高雄長庚、大東醫院與國軍高雄醫院救治，傷患共有5女1男，肇事的劉姓駕駛沒有送醫。