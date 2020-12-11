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影／北市宮廟600萬黃金保險箱遭竊 兩賊闖女住持臥房落網

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓、黃姓男子上月涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱；警方調閱監視器追查，昨天拘提兩人依竊盜罪嫌究辦，取獲價值460萬元贓物。

警方調查，陳姓男子（45歲）是宮廟慣竊，上月25日凌晨12點多，夥同黃姓男子（45歲）駕車赴台北市中南街某宮廟，破壞鋁窗侵入女住持的臥房，抱走木櫃內保險箱，內有2條總價300萬元的1公斤黃金，還有金牌、金幣、台幣及外幣。

被害人當時參加法會不在宮廟，本月7日發現遭竊報案。台北市南港警分局調閱監視器以車追人，鎖定陳、黃分住桃園市中壢區，昨天前往拘提兩人，搜出2條黃金等贓物，估算追回460萬元財損。

兩人坦認行竊，警方起獲電動開鎖機、鋁窗切割器等工具，今天下午詢後移送法辦，清查是否涉及其餘宮廟竊案。

陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／攝影
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／攝影
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／攝影
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／攝影
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝
陳姓、黃姓男子涉嫌在台北市南港區某宮廟闖空門，偷走住持存放價值約600萬元黃金、現金的保險箱。記者李奕昕／翻攝

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