閃光號誌路口傷亡不斷 警方提醒留意路權優先減少事故

台南市善化警分局今天統計所轄善化、新市、安定、大內等區今年1至11月閃光號誌路口事故243件，以支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車事故最多。警方表示，事故原因多半為駕駛人缺乏行車路權優先觀念，及搶快通行路口，路權是用路者有優先通行的權利，也是判斷交通事故肇事責任的基礎。

善化警分局列出轄區多事故閃光號誌路口共10處，分別為新市區富林路與富安二街口、民權路與信義街口；善化區民生路與樹人路口、信義路與民生路口、民權路與樹人路口、民族路與樹人路口、民生路與和平路口、民族路與仁愛路口；安定區南133線與南134線路口、港南里港口21-12號前路口，提醒民眾行經以上閃光號誌路口務必「慢、看、停」。

「道路交通標誌標線號誌設置規則」第211條，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行。