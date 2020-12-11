港人違反居家檢疫規定被罰還聲請釋放 高雄地院駁回

香港籍錢姓男子偕胡姓女友及黃姓友人11月22日自香港入境高雄，不料居家檢疫到第4天就開車出門吃晚餐，其中黃男因忘記帶手機返回住處，就看到衛生局人員偕警察在門口等著。高市衛生局對三人趴趴走行為各開罰10萬，並強制送屏東集中檢疫處隔離，三人雖向法院聲請立即釋放，但被高雄地方法院駁回。

高雄市衛生局為恐疫情入侵，防疫趨嚴，日前一名菲律賓移工因從檢疫旅館房間走出8秒鐘，就被衛生局開罰10萬元。事實上衛生局上月也針對港籍人士及友人的違規行為，進行開罰。

據指出，35歲錢姓香港籍男子（35歲）上月22日偕台灣胡姓女友及黃姓友人日從香港入境台灣高雄，依規定應在前鎮的住家進行居家檢疫，但3人26日晚間7點亦開車出門，被通報違反規定。期間黃男因忘了帶手機，決定回住處拿，一到家已看到警察及衛生局人員守候，並依「傳染病防治法」對三人各開罰10萬，並強制集中檢疫。

錢男等3人認為處分過重，違反比例原則；且主張入境前就取得新冠肺炎採檢陰性證明，且開車出門沒有接觸到人群，是低危險群；找律師要求立即釋放人。高雄地院審理認為，高雄市衛生局確認3人違規所開出的處分書，已載明違反「傳染病防治法」，處分作為並無違法之虞，駁回3人聲請。