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影／台中客運與載滿豆渣小貨車這一撞 豆渣灑滿地3人傷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區福新橋在今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車車頭與一輛載滿豆渣的小貨車發生車禍，小貨車上的豆渣灑滿地，包括30歲林姓客運駕駛頭暈、意識清楚，57歲張姓小貨車駕駛、小貨車女乘客頭部擦傷、意識清楚，共三人受傷送醫。

據了解，張姓小貨車駕駛今天清晨駕駛小貨車由乾溪路往南方向行駛，林姓客運司機駕駛台中客運公車，沿福新路往東方向行駛，二車在霧峰區福新橋發生車禍，整輛客運 車頭撞擊小貨車右側車身，台中市消防局獲報後到場，將三名傷者受亞洲大學附屬醫院救治。二車駕駛酒測值都是0.00MG/L。

亞大醫院表示，林姓客運司機駕駛表示有頭暈，到院時意識清楚，身體沒有明顯外傷，經安排X光、斷層掃描後，初步排除內出血狀況，目前持續觀察中。

台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供
台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供
台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供
台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供
台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供
台中市霧峰區福新橋上今天清晨5時30分，發生台中客運108號公車與一輛載滿豆渣的小貨車車禍，小貨車上的豆渣灑滿地。圖／民眾提供

車禍 公車 台中市

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