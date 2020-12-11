高雄救護車暗夜出車禍 車上病患受驚嚇未受傷

高雄1輛民營救護車今天凌晨出車禍。記者林保光／翻攝 高雄市苓雅區高速公路涵洞口今天凌晨發生救護車與轎車車禍，1輛民營救護車要幫病患轉院，鳴警笛穿越路口，與綠燈直行的轎車出車禍，轎車車主輕微擦傷，救護車上的司機及病患幸都沒受傷，肇事原因由警方調查中。

據了解，今天凌晨1點左右，陳姓男子（51歲）駕駛救護車，經高雄市苓雅區中正一路要開往鳳山，當時救護車穿越高速公路涵洞後，不巧李姓男子（23歲）駕駛轎車，沿高速公路東側便道由南向北直行，要開往建國一路，2車在涵洞口對撞，車頭損毀，救護車停在路中央，轎車偏向衝到路旁才停下。

當時救護車上還載著1名病患和另名照護者，車禍發生時被突來的撞擊嚇一大跳，幸與救護車司機都未受傷，不過，轎車車主李姓男子手部擦傷。

救護車司機陳姓男子稱他急著送病患轉院，通過在路口時有鳴警笛。但轎車車主李姓男子稱他沒聽到警笛聲，指救護車闖紅燈。雙方經警方酒測，並無酒精反應，肇事原因待警方調查。