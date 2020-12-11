地震路坍…6旬男沿海林道墜谷 救難人員腰繞挺進搜救

花蓮縣消防局、太管處、國家公園警察隊救援墜谷的劉姓男子，在沿海林道3公里處發現路坍，影響搜救。圖／花蓮縣消防局提供 一支來自屏東的5人隊伍，4日入山縱走奇萊東稜，其中一名66歲劉姓男子昨天下午在沿海林道因肢體無力滑落墜谷，向花蓮縣消防局求助。空勤直升機今晨出動救援，但因雲層過後無法執行，目前由地面部隊持續挺進搜救，預計中午可接觸傷患。

這支登山隊行前向太魯閣國家公園管理處申請入山證，4日上山，原定9日下山，但上山後一波三折，前天就因劉姓男子和妻子走得較慢落隊，領隊報案兩人失聯，幸好後來領隊在原地等待，等到落隊兩人，任務途中解除。

不過昨天下午3時30分，消防局再度接到求救電話，指劉姓男子在沿海林道3.8公里流龍頭往上約1公里處，因肢體無力墜落。劉妻在現場呼喊，劉男有回應，請妻子下山求援，但無法確定墜落深度。

花蓮縣消防局第一大隊立即集結太管處、國家公園警察隊等，第一梯次5人先從太魯閣國家公園的岳王亭進入登山口，第二梯次4名消防人員昨天下午5時50分接續上山支援，但搜救隊伍半夜抵達沿海林道3公里處，發現因地震崩塌，無法判定路徑，加上天雨路滑有墜落風險，決定就地紮營，今天天亮後，再找路徑腰繞。