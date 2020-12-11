快訊

住幾樓以上地震不用開門逃？網勸：會躲更實在

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭3男假冒配槍刑警闖入強拿40萬 警依詐欺案受理被害人不滿

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市沙鹿區一間出租套房，9月27日上午7時30分遭3名身穿刑警背心的男子闖入，聲稱廖男涉嫌洗錢案件，隨即進入搜索後拿走40萬現金離去，廖男事後向警方報案，但警方以詐欺罪受理，並非強盜罪，令廖男相當不滿。警方表示，該案已進入司法程序，全程均依法受理偵辦，至於犯罪事實則由檢察官認定。

9月27日，3名身穿刑警背心的男子，上午7時30分到廖男於沙鹿區出租的套房敲門，還自稱是警察要求其開門，廖男開門後，3名男子闖入套房，並拿出一張紙指稱是搜索票，要求配合搜索，廖男見對方穿刑警背心，腰際也有配槍，嚇得只能配合3男指令。

3男在套房內將櫃子、抽屜、床底下逐一翻開檢查，最後在廖男的包包發現40萬現金，3男向廖男稱這些錢涉及洗錢防制法，需進行清查後再歸還，便將40萬帶走。但廖男直到10月上旬都不見還錢，認為這3男是冒牌警察，趕緊到派出所報案，但警方卻以詐欺案受理，並非強盜罪，讓廖男難以接受。

清水分局接獲報案後，隨即成立專案小組，調閱相關監視器調查，並於受理後立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官核發拘票 ，於11月11日陸續於桃園、苗栗等處，查獲楊姓主嫌、褚男、羅男等3嫌到案。

3人坦承假冒警察闖入屋內，但否認拿走40萬元。楊姓主嫌辯稱曾聽已離世的朋友生前說「廖的住處有錢」，因此夥同其他2人到台中犯案，全案已移請台中地檢署偵辦。

警方指出，該案依詐欺罪嫌偵辦移送，已進入司法程序，全程均依法受理偵辦，至於犯罪事實則由檢察官認定。

監視器拍下，楊姓主嫌等3嫌假冒刑警進入大樓的身影。圖／民眾提供
監視器拍下，楊姓主嫌等3嫌假冒刑警進入大樓的身影。圖／民眾提供
楊姓主嫌、褚男、羅男等3嫌假冒刑警，前後進入沙鹿區一間出租套房搜刮財務。圖／民眾提供
楊姓主嫌、褚男、羅男等3嫌假冒刑警，前後進入沙鹿區一間出租套房搜刮財務。圖／民眾提供

警察 詐欺 強盜

延伸閱讀

車主氣炸！貨車無法啓動油被偷光 警2小時逮「偷油賊」

竊取萬元單車蒙面又繞路 警上門嫌犯驚訝「這樣也能查到」

花蓮67歲男子胸口中彈 警將查獵槍是否合法

男子遭誆騙涉刑案要監管帳戶 求助女警成功阻詐

相關新聞

高市特勤之光教官顏進明流感去世 原住民樂團哭成一團

高雄市警局保安大隊教官顏進明因罹患流感入院，昨天在屏東東港安泰醫院去世，享年53歲。他曾是保五總隊「黑豹」特殊任務小組成...

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲男大生撞死

台北市士林區今天清晨6點發生死亡車禍，80歲徐姓婦人過馬路遭19歲郭姓大學生開車撞上，徐婦頭部嚴重撕裂傷，送醫後搶救不治。

遭3男假冒配槍刑警闖入強拿40萬 警依詐欺案受理被害人不滿

台中市沙鹿區一間出租套房，9月27日上午7時30分遭3名身穿刑警背心的男子闖入，聲稱廖男涉嫌洗錢案件，隨即進入搜索後拿走...

民怨不斷！砂石車清晨擾民 台南白河警方拂曉出擊3路稽查

有鑑於近期民眾反映：「常有砂石車壓壞道路！」、「清晨大型車行駛道路速度過快等！」，台南白河警分局今天清晨6時起規畫3組稽...

車主氣炸！貨車無法啓動油被偷光 警2小時逮「偷油賊」

劉姓男子將小貨車停放在臺南市新化區西拉雅文化會館停車場內，9日晚間10時欲前往停車場取車時，發現油箱內油料遭竊取，新化警...

不滿公車隨意變換車道 他駕車急煞擋公車還持球棒揮擊

王姓男子3月間駕駛自小客車路經潭子區中山路時，不滿朱姓男子駕駛公車隨意變換車道、及使用遠光燈，即駕車猛然煞停於公車前方，...

90歲失智阿嬤外出稱接兒子卻迷途 人臉辨識系統助返家

台中市警三分局正義派出所員警，12月8日下午接獲民眾報案，指出中市南區復興路與復興園路口有迷失老人需要協助，90歲的張姓...

外籍貨船靠港後進水沉沒 馬祖搶救油污外洩

外國籍貨船金輝輪在馬祖四維村周邊擱淺，昨天下午進行拖救，至晚間7時半拖回福澳港邊，10時因船體進水沉沒，環資局與海巡設置...

30年前受警幫助度過人生難關 9旬嫗送警1箱紅龍果

「我要感謝所長啦，這些水果送給你們吃…」，90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰...

交警小隊長摔車亡 路面抗滑檢測

南投縣警局交通隊簡姓小隊長前天率重機隊至玉山塔塔加鞍部進行騎乘訓練，返程經台16線水里段時打滑摔車死亡，外界質疑是路面使...

兵工廠閃燃 3人皮膚逾60%灼傷

軍備局生產製造中心所屬二○五廠北營區，前天進行鋁粉秤裝時，疑秤裝室濃度過高發生閃燃，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工三...

闖紅燈 瑪莎拉蒂撞騎士

高雄市一名楊姓男子昨天駕駛四百萬元瑪莎拉蒂名車，行經三民區覺民路時，因闖紅燈撞擊黃姓女騎士，車頭嚴重破損，黃女因頭部受傷...

熱門新聞

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻倒貼開尪車劫囚

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網 4名犯嫌遭到逮捕1女還在逃

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

台中七旬失智老翁失蹤一天 警追監視器發現竟在這裡

王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車、機車噴飛對向

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。