遭3男假冒配槍刑警闖入強拿40萬 警依詐欺案受理被害人不滿

台中市沙鹿區一間出租套房，9月27日上午7時30分遭3名身穿刑警背心的男子闖入，聲稱廖男涉嫌洗錢案件，隨即進入搜索後拿走40萬現金離去，廖男事後向警方報案，但警方以詐欺罪受理，並非強盜罪，令廖男相當不滿。警方表示，該案已進入司法程序，全程均依法受理偵辦，至於犯罪事實則由檢察官認定。

9月27日，3名身穿刑警背心的男子，上午7時30分到廖男於沙鹿區出租的套房敲門，還自稱是警察要求其開門，廖男開門後，3名男子闖入套房，並拿出一張紙指稱是搜索票，要求配合搜索，廖男見對方穿刑警背心，腰際也有配槍，嚇得只能配合3男指令。

3男在套房內將櫃子、抽屜、床底下逐一翻開檢查，最後在廖男的包包發現40萬現金，3男向廖男稱這些錢涉及洗錢防制法，需進行清查後再歸還，便將40萬帶走。但廖男直到10月上旬都不見還錢，認為這3男是冒牌警察，趕緊到派出所報案，但警方卻以詐欺案受理，並非強盜罪，讓廖男難以接受。

清水分局接獲報案後，隨即成立專案小組，調閱相關監視器調查，並於受理後立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官核發拘票 ，於11月11日陸續於桃園、苗栗等處，查獲楊姓主嫌、褚男、羅男等3嫌到案。

3人坦承假冒警察闖入屋內，但否認拿走40萬元。楊姓主嫌辯稱曾聽已離世的朋友生前說「廖的住處有錢」，因此夥同其他2人到台中犯案，全案已移請台中地檢署偵辦。