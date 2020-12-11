快訊

住幾樓以上地震不用開門逃？網勸：會躲更實在

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市特勤之光教官顏進明流感去世 原住民樂團哭成一團

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

顏進明是高雄市警局原住民樂團的貝斯手兼音樂總監。記者林保光／翻攝
顏進明是高雄市警局原住民樂團的貝斯手兼音樂總監。記者林保光／翻攝

高雄市警局保安大隊教官顏進明因罹患流感入院，昨天在屏東東港安泰醫院去世，享年53歲。他曾是保五總隊「黑豹」特殊任務小組成員、高雄市保大特勤中隊教官，還擔任高雄市警局原住民樂團具斯手兼音樂總監，他的過世令員警不禁悲痛流淚。

顏進明是警專警員班122期畢業，保五總隊成立後，他是保五「特殊任務小組」成員，專職攻堅特勤， 2003年3月調高雄市警局保安大隊特勤中隊，擔任教官，由於警方特殊任務警力有年齡45歲限制，他參加警政署特勤警力複訓，因各項成優優異，才得以在特勤繼續留任2年，47歲之後才轉調保大警衛中隊教官，不少特勤員警都是他的學生。

顏進明也善於吉他演奏，2017年警政署長陳家欽任高雄市警察局長期間，要各單位為警察節活動各準備一段表演節目，顏進明也善彈貝斯，由新興警分局五福二路派出所巡佐金天恩號召，與前金所警員吉他手江文明，以及自強所警員Keyboard手潘德源，一同在鳳山體育館登台獻唱，歌聲之美，驚動全場，2018年2月高雄市警局督察室籌畫，以「任務編組」，成立高雄市原住民樂團，成為警局活動的種子樂團，顏進明負責編曲，成為樂團音樂總監。

2年前顏進明因動心臟手術，今年又逢疫情，直到今年7月他再度返回樂團，今年左營「萬年季」活動他與團員登台開場。

保大特勤員警說，12月8日他還曾到保大特勤中隊與員警聊天，還一再關心特勤警力狀況，沒想到他覺得身體不適，沒聊多久就離去。

當天晚間他退勤後回屏東，到醫院就醫，經診斷流感併發肺炎住院治療，昨天凌晨病情不佳，轉至屏東東港安泰醫院，延醫到昨天下午2點多去世。樂團團員趕去，哭成一團，團員說最近他還最常講的一句話就是「樂團的故事還要繼續轉動下去」。

顏進明（右）訓練特勤員警。記者林保光／翻攝
顏進明（右）訓練特勤員警。記者林保光／翻攝
顏進明（左）是高雄市警局原住民樂團的創始團員。記者林保光／翻攝
顏進明（左）是高雄市警局原住民樂團的創始團員。記者林保光／翻攝
顏進明（左）與高雄市警局原住民樂團團長金天恩，在表演前合影。圖／金天恩提供
顏進明（左）與高雄市警局原住民樂團團長金天恩，在表演前合影。圖／金天恩提供
高雄市警局原住民樂團成立，顏進明（右）兼任音樂總監。記者林保光／翻攝
高雄市警局原住民樂團成立，顏進明（右）兼任音樂總監。記者林保光／翻攝

高雄市 教官

相關新聞

高市特勤之光教官顏進明流感去世 原住民樂團哭成一團

高雄市警局保安大隊教官顏進明因罹患流感入院，昨天在屏東東港安泰醫院去世，享年53歲。他曾是保五總隊「黑豹」特殊任務小組成...

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲男大生撞死

台北市士林區今天清晨6點發生死亡車禍，80歲徐姓婦人過馬路遭19歲郭姓大學生開車撞上，徐婦頭部嚴重撕裂傷，送醫後搶救不治。

遭3男假冒配槍刑警闖入強拿40萬 警依詐欺案受理被害人不滿

台中市沙鹿區一間出租套房，9月27日上午7時30分遭3名身穿刑警背心的男子闖入，聲稱廖男涉嫌洗錢案件，隨即進入搜索後拿走...

民怨不斷！砂石車清晨擾民 台南白河警方拂曉出擊3路稽查

有鑑於近期民眾反映：「常有砂石車壓壞道路！」、「清晨大型車行駛道路速度過快等！」，台南白河警分局今天清晨6時起規畫3組稽...

車主氣炸！貨車無法啓動油被偷光 警2小時逮「偷油賊」

劉姓男子將小貨車停放在臺南市新化區西拉雅文化會館停車場內，9日晚間10時欲前往停車場取車時，發現油箱內油料遭竊取，新化警...

不滿公車隨意變換車道 他駕車急煞擋公車還持球棒揮擊

王姓男子3月間駕駛自小客車路經潭子區中山路時，不滿朱姓男子駕駛公車隨意變換車道、及使用遠光燈，即駕車猛然煞停於公車前方，...

90歲失智阿嬤外出稱接兒子卻迷途 人臉辨識系統助返家

台中市警三分局正義派出所員警，12月8日下午接獲民眾報案，指出中市南區復興路與復興園路口有迷失老人需要協助，90歲的張姓...

外籍貨船靠港後進水沉沒 馬祖搶救油污外洩

外國籍貨船金輝輪在馬祖四維村周邊擱淺，昨天下午進行拖救，至晚間7時半拖回福澳港邊，10時因船體進水沉沒，環資局與海巡設置...

30年前受警幫助度過人生難關 9旬嫗送警1箱紅龍果

「我要感謝所長啦，這些水果送給你們吃…」，90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰...

交警小隊長摔車亡 路面抗滑檢測

南投縣警局交通隊簡姓小隊長前天率重機隊至玉山塔塔加鞍部進行騎乘訓練，返程經台16線水里段時打滑摔車死亡，外界質疑是路面使...

兵工廠閃燃 3人皮膚逾60%灼傷

軍備局生產製造中心所屬二○五廠北營區，前天進行鋁粉秤裝時，疑秤裝室濃度過高發生閃燃，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工三...

闖紅燈 瑪莎拉蒂撞騎士

高雄市一名楊姓男子昨天駕駛四百萬元瑪莎拉蒂名車，行經三民區覺民路時，因闖紅燈撞擊黃姓女騎士，車頭嚴重破損，黃女因頭部受傷...

熱門新聞

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻倒貼開尪車劫囚

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網 4名犯嫌遭到逮捕1女還在逃

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

台中七旬失智老翁失蹤一天 警追監視器發現竟在這裡

王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車、機車噴飛對向

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。