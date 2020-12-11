90歲失智阿嬤外出稱接兒子卻迷途 人臉辨識系統助返家

90歲的張姓阿嬤外出找兒子，迷途在街頭，員警懷疑她疑似有失智症狀，遂先將阿嬤帶返所後，以人臉辨識系統查詢出她的身分，順利連絡家屬將阿嬤送返家。圖／警方提供 台中市警三分局正義派出所員警，12月8日下午接獲民眾報案，指出中市南區復興路與復興園路口有迷失老人需要協助，90歲的張姓阿嬤向警方表示，自己要出門接兒子，員警懷疑她疑似有失智症狀，遂先將阿嬤帶返所後，以人臉辨識系統查詢出她的身分，順利連絡家屬將阿嬤送返家。

正義派出所警員賴奕翔、劉運隆，12月8日下午1時巡邏時，獲報南區復興路與復興園路口有位阿嬤在路上徘徊，似乎需要協助，警方到場發現該名阿嬤衣著整齊乾淨，精神狀態尚佳，她向員警表示，因為兒子還沒有回家，自己是要出門接兒子，疑有失智症狀。因其只能說出自己姓名，身上未攜帶任何可資辨認身分之證件或資料，

員警將阿嬤帶返所休息後，馬上利用人臉辨識系統搜尋，果然立即確認張姓阿嬤身分。張姓阿嬤家住台中東區，已有數次走失紀錄，這次又趁家人外出上班時，獨自出門走到2.5公里外的南區，幸好熱心民眾發現報警，而經員警聯繫後，家屬也急忙趕來將阿嬤接回。

據家屬表示，阿嬤年歲已高有失智症狀，但身體狀況不錯，平日與子女同住，但近來經常會在家人出門上班後自行離家，出門後卻又迷路回不了家，家人已報警協尋過2次，幸好最後都能平安返家。

員警建議家屬可於阿嬤身上放置可供辨識身分證件或家屬聯絡方式等資訊，以利走失時能迅速聯絡到家屬，或協助送阿嬤返家，家屬對警方的熱心協助也不斷表達感謝之意，員警看到阿嬤順利返家也深表欣慰，認為一切的工作都值得了。