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30年前受警幫助度過人生難關 9旬嫗送警1箱紅龍果

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰問警察，她表示30年前生活困苦時，當時的所長幫她度過人生低潮，所以帶1箱水果來感謝辛勞的警察。圖／警方提供
90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰問警察，她表示30年前生活困苦時，當時的所長幫她度過人生低潮，所以帶1箱水果來感謝辛勞的警察。圖／警方提供
「我要感謝所長啦，這些水果送給你們吃…」，90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰問警察，她表示30年前生活困苦時，當時的所長幫她度過人生低潮，所以帶1箱水果來感謝辛勞的警察，希望員警多補充維他命C，注意健康，才有體力保護民眾生命財產。

12月8日上午10時，廖姓阿嬤帶1箱紅龍果，至台中新警一分局大誠分駐所慰問員警。警方表示，廖姓阿嬤最近幾年多次拿水果至派出所內，說要送給當初協助她的所長，每次將水果送往派出所內，即匆匆離去。

經員警與廖姓阿嬤的子女連繫後，始了解阿嬤30年前生活困頓時，曾經受到當時所長的協助，讓她能順利度過人生低潮，對此阿嬤很感謝警察的雪中送炭，雖然時光流逝，當年的所長也高陞至其他單位，但是阿嬤對於警察的恩惠還是銘記於心，表示受人點滴，必會湧泉以報，因此在這歲末年終之際特別贈送一箱水果慰問警察。

大誠分駐所所長李參民表示平日警方對於轄內生活困頓、孤苦無依之民眾都會在職責內為其服務並轉介相關單位做安置，也希望藉此發揮拋磚引玉的效果，期盼社會上有更多有能力之人來協助需要幫助的弱勢族群，讓他們都能得到社會的溫暖。

阿嬤 警察 紅龍果

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