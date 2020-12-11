快訊

天母清晨死亡車禍 80歲婦違規過馬路遭19歲駕駛撞死

硬脫歐與「炸魚薯條」：英國－歐盟硬拚的餐桌災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民怨不斷！砂石車清晨擾民 台南白河警方拂曉出擊3路稽查

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
有鑑於近期民眾反映：「常有砂石車壓壞道路！」、「清晨大型車行駛道路速度過快等！」，台南白河警分局今天清晨6時起規畫3組稽查警力執行「砂石車、大型車違規取締專案勤務」，針對未依核准時段行駛及未申請路權行駛道路之大型車輛加強取締。

警方拂曉出擊，在白河區165線、南91線、後壁區南80線、南81-1線、東山區南100線等路段執行，就大型車是否依規定於申請路段、時段行駛，並加強查察有無超載、飛散滲漏等違規情事，以積極防制之勤務作為，防制交通事故發生。

白河分局交通組組長邱逸樵一早也率員至白河水庫，逐一向載運砂石之大型車司機們宣導，提醒其「申請路權保障行車權利」、「依申請時段8至17時行駛共同維護安寧品質」、「勿超載保平安護道路」、「裝載砂石車廂確實包覆」等；另加強宣導「內輪差」、「視野死角」等重點，希望各司機駕駛多一分小心注意，避免大車肇事致生慘痛之交通事故。

分局長陳明宏表示，白河分局自109年迄今，已依道路交通管理處罰條例第29條舉發大型車超載44件；另就違反60條第2項第2款未依規定申請路權行駛道路取締32件。為維護所有市民行車安全，將持續加強規劃及取締砂石車各項違規，呼籲業者及司機自律守法，勿心存僥倖而違規，一同來守護道路行車安全。

台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局今天拂曉出擊，稽查砂石車違規行為及勸導。記得吳淑玲／翻攝

白河 砂石 路權

延伸閱讀

影／苗栗140縣道砂石車追撞 驚險畫面曝光

影／石虎路殺「熱區」砂石車疑追撞 駕駛受困獲救

影／玩命關頭真實上演？ 砂石車國道3號遭4黑車包夾

影／上演玩命關頭？ 國道4黑車夾堵砂石車

相關新聞

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲駕駛撞死

台北市士林區今天清晨6點發生死亡車禍，80歲徐姓婦人過馬路遭19歲郭姓汽車駕駛撞上，徐婦頭部嚴重撕裂傷，送醫後搶救不治。...

民怨不斷！砂石車清晨擾民 台南白河警方拂曉出擊3路稽查

有鑑於近期民眾反映：「常有砂石車壓壞道路！」、「清晨大型車行駛道路速度過快等！」，台南白河警分局今天清晨6時起規畫3組稽...

車主氣炸！貨車無法啓動油被偷光 警2小時逮「偷油賊」

劉姓男子將小貨車停放在臺南市新化區西拉雅文化會館停車場內，9日晚間10時欲前往停車場取車時，發現油箱內油料遭竊取，新化警...

90歲失智阿嬤外出稱接兒子卻迷途 人臉辨識系統助返家

台中市警三分局正義派出所員警，12月8日下午接獲民眾報案，指出中市南區復興路與復興園路口有迷失老人需要協助，90歲的張姓...

外籍貨船靠港後進水沉沒 馬祖搶救油污外洩

外國籍貨船金輝輪在馬祖四維村周邊擱淺，昨天下午進行拖救，至晚間7時半拖回福澳港邊，10時因船體進水沉沒，環資局與海巡設置...

30年前受警幫助度過人生難關 9旬嫗送警1箱紅龍果

「我要感謝所長啦，這些水果送給你們吃…」，90歲的廖姓阿嬤與丈夫於12月8日搬1大紙箱裝的紅龍果搭乘計程車至大誠分駐所慰...

交警小隊長摔車亡 路面抗滑檢測

南投縣警局交通隊簡姓小隊長前天率重機隊至玉山塔塔加鞍部進行騎乘訓練，返程經台16線水里段時打滑摔車死亡，外界質疑是路面使...

兵工廠閃燃 3人皮膚逾60%灼傷

軍備局生產製造中心所屬二○五廠北營區，前天進行鋁粉秤裝時，疑秤裝室濃度過高發生閃燃，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工三...

闖紅燈 瑪莎拉蒂撞騎士

高雄市一名楊姓男子昨天駕駛四百萬元瑪莎拉蒂名車，行經三民區覺民路時，因闖紅燈撞擊黃姓女騎士，車頭嚴重破損，黃女因頭部受傷...

基隆光華路地震前山坡崩落 砸5車並停電恐危及電塔

基隆光華路地震前落石坍方恐危及電塔，落石砸到5輛車，並造成附近停電。

擔心載重車等過磅易發生意外 林佳龍回應了

53歲詹姓男子今年10月底駕駛大貨車行經國道3號田寮地磅站前，疑未注意車前狀況，撞擊前方等待過磅砂石車，詹男及29歲副駕...

男騎士擦撞單車再撞遊覽車 捲入遊覽車底無生命跡象

林姓男騎士今晚6時許在台中市大雅區雅潭路4段擦撞自行車後，人車失控，竟撞向一旁的遊覽車，男騎士捲入遊覽車底，消防人員獲報...

熱門新聞

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻倒貼開尪車劫囚

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網 4名犯嫌遭到逮捕1女還在逃

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

台中七旬失智老翁失蹤一天 警追監視器發現竟在這裡

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

籍斯瀚喊冤不知陳女還是人妻 她謊稱早離婚才交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。