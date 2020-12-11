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車主氣炸！貨車無法啓動油被偷光 警2小時逮「偷油賊」
劉姓男子將小貨車停放在臺南市新化區西拉雅文化會館停車場內，9日晚間10時欲前往停車場取車時，發現油箱內油料遭竊取，新化警分局唪口派出所獲報，10日凌晨1時許在新化區永新路附近查獲該車，李嫌坦承因沒錢加油竊取油料約19公升，並於該車後車廂內起獲作案用水管及塑膠桶，全案依竊盜罪函送偵辦。
警方表示，這起竊案被害人劉男將小貨車停放於停車場內，但要前往取車時，發現小貨車竟然沒油了，其確定停車前油箱有油，驚訝疑遭竊油，故立刻向唪口所報案，員警受理後立即調閱周邊監視器，不出兩小時即鎖定一輛白色小客車涉有重嫌。
唪口所副所長呂俊慶指派警力加強轄區巡邏，10日凌晨1時許唪口所巡邏員警眼尖於新化區永新路發現該白色小客車，立即將李姓嫌犯帶回派出所所偵訊。
新化警察分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小無惡不作，提醒民眾如私人財物有異狀，應立即向警方報案，停放車輛時車門、汽油蓋及後車廂緊閉上鎖，避免讓宵小有機可趁。
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