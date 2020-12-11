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外籍貨船靠港後進水沉沒 馬祖搶救油污外洩

中央社 / 連江縣11日電

外國籍貨船金輝輪10日在馬祖四維村周邊擱淺，由海巡拖回福澳港邊，因船體破損進水，船體與貨櫃漂在海上。 中央社
外國籍貨船金輝輪10日在馬祖四維村周邊擱淺，由海巡拖回福澳港邊，因船體破損進水，船體與貨櫃漂在海上。 中央社

外國籍貨船金輝輪在馬祖四維村周邊擱淺，昨天下午進行拖救，至晚間7時半拖回福澳港邊，10時因船體進水沉沒，環資局與海巡設置充氣式攔油索，避免港區海域油污擴大。

獅子山共和國籍貨船金輝輪在海巡戒護下，由拖駁船拉回福澳港區，船身傾斜進港靠泊；船上人員因船體進水，登岸礁等待接駁救援，晚間6時滿潮，小船驚險靠岸，陸續接駁貨船人員，為防疫隔離，拉回福澳港的貨船停靠在查扣的抽砂船旁，船上人員暫在原船等待安置。

金輝輪船身因船體破損進水，船身傾斜持續嚴重，晚間10時後傳來巨大聲響，隨即沉沒入海，船上等待安置的人員事前躲至靠港抽砂船內，無人落水傷亡。金輝輪沉沒水中，船體與貨櫃漂在海上，連江縣環資局與海岸巡人員緊急設置攔油索，進行重油外洩作業至今天凌晨，避免港區海域油污擴大影響。

連江縣長劉增應受訪表示，首先要緊急攔截油污，後續將透過專業方式處理船隻問題，並安置船上人員進行隔離與防疫措施。

外國籍貨船金輝輪10日下午在馬祖四維村周邊擱淺，在海巡戒護下，由拖駁船拉回福澳港區，停靠在查扣的抽砂船旁。（馬祖居民李振元提供） 中央社
外國籍貨船金輝輪10日下午在馬祖四維村周邊擱淺，在海巡戒護下，由拖駁船拉回福澳港區，停靠在查扣的抽砂船旁。（馬祖居民李振元提供） 中央社

外國籍貨船金輝輪10日下午在馬祖四維村周邊擱淺，船上人員因船體進水，登岸礁等待接駁救援，晚間小船驚險靠岸，陸續接駁貨船人員。（馬祖居民李振元提供） 中央社
外國籍貨船金輝輪10日下午在馬祖四維村周邊擱淺，船上人員因船體進水，登岸礁等待接駁救援，晚間小船驚險靠岸，陸續接駁貨船人員。（馬祖居民李振元提供） 中央社

外國籍貨船金輝輪10日在馬祖四維村周邊擱淺，由海巡拖回福澳港邊，晚間10時因船體進水沉沒，環境資源局與海巡設置充氣式攔油索，避免港區海域油污擴大。 中央社
外國籍貨船金輝輪10日在馬祖四維村周邊擱淺，由海巡拖回福澳港邊，晚間10時因船體進水沉沒，環境資源局與海巡設置充氣式攔油索，避免港區海域油污擴大。 中央社

海巡 劉增應 馬祖

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