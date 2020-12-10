擔心載重車等過磅易發生意外 林佳龍回應了

交通部長林佳龍。記者黃仲裕／攝影

53歲詹姓男子今年10月底駕駛大貨車行經國道3號田寮地磅站前，疑未注意車前狀況，撞擊前方等待過磅砂石車，詹男及29歲副駕駛當場死亡，有網友擔心過磅車輛如回堵到主線容易造成車禍，向交通部長林佳龍臉書私訊提出幾點建議。林佳龍回應，高速公路局如遇類似狀況，將啟動暫停過磅機制。

謝姓網友建議，載重車輛可採認證制度，舉例來說載重車輛從北部到南部，如經過一次過磅後沒有超載，可註記車輛資訊，讓沿路經過過磅站時可免磅，節能減碳也降低載重車輛等候過磅時回堵到主線道機率，但如已認證車輛違反規定，可予以重罰。

林佳龍回應，經詢問高公局，其管轄高速公路各地磅站，若因等候過磅車過多導致回堵到主線，將啟動暫停過磅的應變機制，將進磅前的號誌轉成紅燈，並關閉上游「閃光燈亮起時/載重大貨車過磅」標誌上的閃光燈，因此如載重大貨車發現需進站過磅燈亮起，還是要排隊進站過磅。

林佳龍也建議，載重大貨車駕駛行經地磅站時應隨時注意車前狀況，並保持安全距離，高公局將再函請各區養護工程局，落實各地磅站遇車輛回堵主線時暫停過磅應變措施。