男騎士擦撞單車再撞遊覽車 捲入遊覽車底無生命跡象

林姓男騎士今晚6時許在台中市大雅區雅潭路4段擦撞自行車後，人車失控，竟撞向一旁的遊覽車，男騎士捲入遊覽車底，消防人員獲報後趕緊用頂舉袋及救助墊塊協助脫困，但救出後已無生命跡象，送往清泉醫院搶救中，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

今晚6時14分，23歲菲籍男移工騎乘腳踏車，從雅潭路4段外側車道往昌平路方向直行，與左側同向騎乘腳踏車的33歲菲籍男移工發生碰撞，但後方31歲林姓男騎士疑煞車不及，碰撞2車後，人車失控撞向行駛在中間車道的遊覽車，林男捲入遊覽車底。