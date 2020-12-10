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男騎士擦撞單車再撞遊覽車 捲入遊覽車底無生命跡象
林姓男騎士今晚6時許在台中市大雅區雅潭路4段擦撞自行車後，人車失控，竟撞向一旁的遊覽車，男騎士捲入遊覽車底，消防人員獲報後趕緊用頂舉袋及救助墊塊協助脫困，但救出後已無生命跡象，送往清泉醫院搶救中，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
今晚6時14分，23歲菲籍男移工騎乘腳踏車，從雅潭路4段外側車道往昌平路方向直行，與左側同向騎乘腳踏車的33歲菲籍男移工發生碰撞，但後方31歲林姓男騎士疑煞車不及，碰撞2車後，人車失控撞向行駛在中間車道的遊覽車，林男捲入遊覽車底。
消防人員獲報後，立即趕往現場使用頂舉袋及救助墊塊協助林男脫困，但林救出後已無生命跡象，送往清泉醫院搶救中。另兩名菲籍男移工均擦挫傷，遊覽車63歲古姓駕駛則未受傷。詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。
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