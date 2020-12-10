為運補物資上山 男騎車上能高越嶺道墜百米谷亡

南投縣仁愛鄉30歲陳姓男子今下午與杜姓友人為運補物資至天池山莊，騎車從屯原登山口進入要走能高越嶺道前往，未料陳卻在入山約0.6公里處失控墜落百米深谷，警消以人力、繩索救援近2小時才將人救起送醫，但因傷勢嚴重仍不治。

據了解，陳男與杜男均為仁愛當地的高山協作人員，平時會騎車協助運補物資至天池山莊，今天午後循往例載送物資上山，但因近日山區降雨，能高越嶺道鬆軟濕滑，陳男騎車時疑打滑失控衝出邊坡，連人帶車墜落約120公尺深的山谷。

南投縣消防局指出，昨下午3時許接獲報案，稱有機車從屯原登山口進入，但在指標0.6公里處不慎墜谷，當下隨即調派鄰近消防分隊人車前往救援，到場後拉繩索下切垂降近百米才發現受傷男子，花了近2小時才將其救起，並送醫急救。

但在搜救時，有消防員發現墜谷的高山協作陳男也是義消，而一心想成為消防員的他，時常協助埔里、仁愛等地山域搜救或意外事故，未料今再卻運補物資過程出狀況，消息傳回他平時常出入的消防分隊後，令不少人錯愕難過，也為他祈福。

只不過，陳在下午4時40分被救起時，全身多處重挫，生命跡象微弱，緊急送往台中榮總埔里分院後急救達40分鐘，最後仍因傷勢過重，在晚間6時46分宣告不治；警方則表示，詳細事發原因仍待調查釐清，死因則待檢方相驗才能確定。

但林務局南投林區管理處在2013年就公告，凡進入能高越嶺道及天池山莊之人員除公務需要經申請核准外，嚴格全面禁止車輛進入（含自行車），經查陳男非該處同仁也未申請獲准，可能是協助鄰近部落高山協作載送物資。

南投林管處也提醒民眾，「社會秩序維護法」第71條於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，得處以6000元以下罰鍰，為避免類似情事再次發生，後續該處與保七總隊將加強巡視及取締，如有違反相關規定依法處理。