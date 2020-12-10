扯！新莊男子不滿被驚嚇 竟拿西瓜刀砍傷犬隻頭部

扯！新北市新莊區一名吳姓男子因不滿多次被關在某公司籠內的犬隻驚嚇到，在9月1日竟拿西瓜刀戳刺該犬隻，導致額頭與嘴部受傷，新北市動保處接過警方通報後合力查辦，將吳男依違反動保法第6條移送地檢署偵辦，並將吳男資料通報社會局列入關懷名單。

動保處長楊淑方表示，日前接獲通報新莊區犬隻頭部遭人砍傷，與警方合作調閱附近監視畫面，發現有人持長棒物傷害籠中犬隻，追查後發現吳男涉嫌重大，約談中吳男表示被犬隻多次作勢咬人驚嚇，故犯案當日騎腳踏車取西瓜刀深入飼養籠內戳刺犬隻。

公司人員向動保處表示，隔日一早上班發現犬隻額頭及嘴部有不明刀傷，立即帶犬隻至動物醫院治療並向派出所報案。動保處經調閱監視器發現，吳嫌先是向犬隻挑釁叫囂，後續拿西瓜刀往狗籠戳刺傷害犬隻，導致犬隻受傷。

動保處表示，國外研究認為虐待動物與家庭暴力具有關聯性，有虐待動物行為的人可能也有家庭暴力的傾向，因此除了與動保警察合作，對虐待動物行為人依動物保護法進行偵辦，如發現有重大刑事案件也將協助安置動物，並將虐待動物行為人資訊提供社會局，讓社工介入關懷行為人家庭，透過跨領域合作以符合動物保護、人道關懷潮流。

動保處表示，虐待動物案已納入社會安全防護網，透過動保處與警察局合作偵辦並啟動關懷通報系統，由社會局介入關懷行為人家庭狀況，以預警方式防止虐待傷害事件及落實動物保護，達到「動物友善」及「安居樂業」目標。民眾如發現有違反動物保護行為，可通報警察局110或動物保護防疫處專線02-29596353。