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南投能高越嶺道傳機車墜百米深谷 騎士送醫不治

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉能高越嶺道今午後傳機車墜谷，騎士救起送醫後不治。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉能高越嶺道今午後傳機車墜谷，騎士救起送醫後不治。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉能高越嶺道今午後傳機車墜谷，一輛機車疑為運補物資至天池山莊，從屯原登山口進入在約0.6公里處不慎摔落近百米深山谷，當地警消獲報後隨即派員援救，人雖有救出，但傷勢嚴重，送醫仍不治，事發原因仍待調查釐清。

南投縣消防局指出，今下午3時左右獲報，有民眾疑似騎乘機車進入能高越嶺道，但從屯原登山口入山後，疑在指標0.6公里處不慎墜谷，當下隨即調派鄰近的仁愛消防分隊2車6人馳援，到場後花了近2小時才將其救回路面。

據了解，該名民眾疑似要運補物資至天池山莊，因此騎乘機車從屯原登山口進入後，但因近日山區降雨，疑因步道濕滑，機車打滑失控衝落近百米山谷，警消將其救起雖有生命跡象，但傷勢嚴重，送醫急救後於下午6時46分宣告不治。

只不過，林務局南投林區管理處在2013年就公告，進入能高越嶺道之人員除公務需要經申請核准外，全面禁止車輛進入（含自行車）；至於該騎車民眾是否違法進入，以及意外發生原因仍待警方與相關單位進一步調查釐清中。

【中央社／南投縣10日電】

陳姓男子今天未經核准騎機車由仁愛鄉屯原登山口闖入能高越嶺道，在指標約0.7到1公里處不慎墜谷逾百公尺，獲救傷重不治，初步了解，陳男載食材到天池山莊，疑似為高山協作。

南投縣政府消防局獲報指出，仁愛鄉屯原登山口往天池山莊約1公里處，有一輛機車從登山步道墜落山谷，立即派遣仁愛分隊會同神鷹搜救隊、山搜義消、志工等共20人前往救援，人員趕抵現場發現傷者生命徵象微弱，利用繩索搬上步道，同時聯繫空勤總隊協助吊掛後送，空勤回覆清泉崗機場天氣無法起飛。

救援隊伍最後將傷者搬上步道，消防局救災救護指揮科與消防署再次確認，直升機因天氣無法起飛，因此，傍晚由救護車將呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的傷者後送仁愛鄉衛生所，由於傷勢嚴重立即轉送台中榮民總醫院埔里分院急救，晚間宣告不治。

天池山莊、能高越嶺道轄管單位林務局南投林區管理處晚間表示，陳姓騎士非管理處編制內人員、非外包廠商、非外包商的協力場商，應為附近部落高山協作，今天騎機車進入能高越嶺道目的待警方調查，由於執行公務才能騎車進入步道，陳姓騎士為擅自闖入。

南投林管處指出，民國102年8月透過天池山莊訂房網站公告，為安全起見及避免危害人員情事發生，凡進入能高越嶺道及天池山莊人員，除公務需要經申請核准，全面嚴格禁止車輛、自行車進入。

南投林管處指出，依社會秩序維護法第71條規定，主管機關明示禁止出入處所，擅行出入不聽勸阻者，處新台幣6000元以下罰鍰，能高越嶺道已公告除公務需求，禁止車輛通行，後續與保七總隊加強巡視及取締，若違反規定將依法處理。

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