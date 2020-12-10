疑雙方搶快釀禍！瑪莎拉蒂撞機車 女騎士昏迷送醫

高雄市三民區覺民路今上午發生一起車禍，楊姓男子開著名車瑪莎拉蒂與騎著機車的黃姓女子發生車禍，黃當場跌倒在地，手腳、頭部擦挫傷，因昏迷送往長庚醫院。記者邱奕能／翻攝

高雄市三民區覺民路今上午發生一起車禍，楊姓男子開著名車瑪莎拉蒂與騎著機車的黃姓女子發生車禍，黃當場跌倒在地，手腳、頭部擦挫傷，因昏迷送往長庚醫院。

據了解，楊男（27歲）今天上午近11點多時，開著瑪莎拉蒂，沿著三民區覺民路西向快車道，他因闖紅燈直行，楊的車頭與騎機車從覺民路東向闖紅燈左轉的黃女（20歲）發生碰撞。

警消獲報到場後，楊男未受傷，但黃女手腳及頭部多處擦挫傷，因昏迷警消立即將他送往長庚醫院救治。經酒測後，雙方皆無酒駕情事，肇事原因由警方釐清中。

【中央社／高雄10日電】

楊姓男子今天上午駕駛瑪莎拉蒂行經高雄市三民區覺民路，和對向左轉機車擦撞，導致黃姓女騎士昏迷，送醫命危。警方調查雙方疑為搶快闖紅燈，兩人酒測值均為0。

高雄市政府警察局三民二分局表示，27歲楊姓男子上午10時許駕駛瑪莎拉蒂轎車，沿三民區覺民路快車道由東向西行駛，但在行經民禮路口時，和對向準備左轉的20歲黃姓女機車騎士擦撞，雙方疑似因為搶快通過都違規闖紅燈。

承辦員警到場後發現瑪莎拉蒂右車頭毀損，機車則已被撞得零件四散。楊男未受傷，但黃女卻因撞擊力道過大陷入昏迷，手腳和頭部挫傷，經送往高雄長庚紀念醫院急救，仍未脫離險境。兩人酒測值均為0，詳細肇事責任和原因仍待進一步釐清。

警方表示，楊男自稱不知道車禍是如何發生的，但因瑪莎拉蒂車頭維修相當昂貴，可能不會修理。據了解，楊男駕駛的車款為2019年的Maserati Ghibli，車價約新台幣338萬元到558萬元。