天道盟前盟主「庫洛」接任妙雲宮主委 延續劉炳偉遺願

台灣省議會前議長劉炳偉2007年帶領新北市板橋妙雲宮成立重建委員會，並擔任主委多年，今年4月不幸辭世；據了解，劉炳偉逝世前，將發揚廟務的遺願託付給「換帖」天道盟前盟主施萬浤，施今天在新北市議員劉美芳代表劉炳偉監交下，從代理主委何炳源手中接任妙雲宮主委。

板橋妙雲宮祀奉縱橫家鼻祖—鬼谷子王禪老祖，香火鼎盛；廟方指出，妙雲宮肇始建於日治時期，初始僅奉於家宅供人參拜，後遷址至板橋，至二次戰後才倡議建廟，時期約在1954至1957年間，1958年妙雲宮落成安座，成為地方信仰中心。

妙雲宮在2001年因廟宇老舊且過於狹窄，開始討論重建，開始整地，台灣省議會前議長劉炳偉在2007年4月10日成立重建管理委員會，2008年動工，2015年完工，農曆10月24日入火安座；新廟為一樓挑高五層樓建築，五樓為凌霄寶殿、三樓為五路財神殿、一樓正殿主祀王禪老祖。

劉炳偉擔任主委迄今，於今年4月份過世後，主委懸缺，為發揚萬聖先師（鬼谷子）濟人利物、救危扶窮的精神，為人海派的天道盟前盟主施萬浤（綽號「庫洛」）接受的遺願，今天接下主委重擔。