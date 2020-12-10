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台南市報廢回收車廠大火 26輛機車受損

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「回收報廢車輛工廠失火，火煙很大，趕快來滅火！」台南市東區裕農路一處專門回收報廢車輛工廠的戶外停車棚，今天下午近5點發生火災，消防人員據報趕到現場後，馬上出水滅火，火勢在10多分鐘後控制，初估共燒毀26機車，至於起火真正原因，待消防局火調科人員進一步鑑識釐清。

台南市消防局救災救護中心，今天下午4點53分接獲民眾報案，位於台南市東區裕農路，一處回收報廢車輛工廠的戶外停車棚失火，後甲消防分隊人員到達前發現，停車棚冒出大量濃煙，馬上請求其他分隊支援，消防局共派遣各式車輛13車25人前往滅火，下午5點1分控制住火勢。

消防人員調查，26輛受損機車中，有4輛有牌照機車是員工和老闆的，22輛汽車是報廢車輛，回收場負責人要求消防局查明原因，消防局火災調查科人員將前往調查，查明起火真正原因，並請警方調查是否有人為因素。

台南市東區裕農路一家回收報廢汽車工廠戶外停車棚起火，冒出大量火煙。圖／讀者提供
台南市東區裕農路一家回收報廢汽車工廠戶外停車棚起火，冒出大量火煙。圖／讀者提供
台南市東區裕農路一家回收報廢汽車工廠戶外停車棚起火，消防人員出水滅火。圖／讀者提供
台南市東區裕農路一家回收報廢汽車工廠戶外停車棚起火，消防人員出水滅火。圖／讀者提供
台南市東區裕農路一家回收工廠大火，造成26輛機車全毀。圖／讀者提供
台南市東區裕農路一家回收工廠大火，造成26輛機車全毀。圖／讀者提供

東區 火災

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