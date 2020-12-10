南投交警小隊長疑因路滑撞死 家屬不排除提國賠

南投縣警局交通隊簡姓小隊長昨率重機隊進行長程騎乘訓練，返程在台16線水里路段打滑摔車，傷重不治，外界議論可能是柏油路面噴瀝青活化劑釀禍，簡妻受訪表示，若真是道路問題，將提國賠，幫丈夫討公道，不讓他冤枉白走；公路總局信義工務則表示，已至該路段進行抗滑檢測，科學數據將提供交通事故調查。

簡小隊長昨上午率重機隊至玉山塔塔加鞍部進行騎乘訓練，未料台16線南投水里往集集方向路段，昨中午疑因天雨路滑發生連環撞車禍，簡午後2時許帶隊返程行經該路段打滑摔車，撞上停放路旁貨車車尾，傷重不治，另2員也摔車受傷。

外界議論懷疑是公路單位為延長瀝青路面壽命，而在該路段噴設瀝青活化劑，導致路面在下雨時更加濕滑，才會導致昨天接連有車輛發生事故，釀傷亡悲劇；簡員親友也質疑該路段路面設計有問題，縣長林明溱今前往慰問則表示，若為道路工程問題，將協助家屬申請國家賠償。

對此，簡妻今下午受訪表示，她丈夫任警職30多年，已經可以申請退休了，因為年金改革，加上家中還有2個孩子在讀大學，學費和外宿出金負擔沉重，為了家裡再多撐2年，等孩子畢業再退休，沒想到發生意外，家中頓失經濟支柱。

簡妻也提到，若真是道路施作問題，那她丈夫真的走得很冤枉，一個幸福家庭也因此破碎，絕對會提出國賠，就待肇事責任釐清；信義工務段則表示，今上午已至出事路段觀察現況，了解蒐集抗滑檢測的科學數據，提供交通事故調查，路面的柏油瀝青上月才舖設，且非新的工法。