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梧棲車禍 跑車和機車撞網友擔心跑車賠償問題
台中市梧棲區今天發生車禍，跑車和機車碰撞，女騎士受傷，網友拍照上傳臉書，許多人擔心女騎士賠償問題，還有人猜測跑車要價千萬元，據了解，這輛跑車市價約200多萬元，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天中午12點14分，梧棲區文華街118巷與文華街28巷口發生車禍，70歲陳姓女騎士騎機車，沿文華街28巷由西向東方向行駛，與37歲劉男開的跑車沿文華街118巷由南向北方向行駛，二車在路口處發生碰撞，女騎士腳部挫傷，送醫治療後，已自行回家休息。雙方無酒駕。
據了解，這輛跑車市價約200多萬元，而非網友猜測的上千萬元，另有網友為女騎士擔心，如果沒保超額保險，雙方如果都有肇責，將來理賠金額可能不少。
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