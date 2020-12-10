梧棲車禍 跑車和機車撞網友擔心跑車賠償問題

台中市梧棲區今天發生車禍，跑車和機車碰撞，女騎士受傷，網友拍照上傳臉書，許多人擔心女騎士賠償問題，還有人猜測跑車要價千萬元，據了解，這輛跑車市價約200多萬元，肇事原因警方調查中。

警方調查，今天中午12點14分，梧棲區文華街118巷與文華街28巷口發生車禍，70歲陳姓女騎士騎機車，沿文華街28巷由西向東方向行駛，與37歲劉男開的跑車沿文華街118巷由南向北方向行駛，二車在路口處發生碰撞，女騎士腳部挫傷，送醫治療後，已自行回家休息。雙方無酒駕。