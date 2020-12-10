竊取萬元單車蒙面又繞路 警上門嫌犯驚訝「這樣也能查到」

台南市新化警分局新化派出所員警在網路巡邏時發現，劉姓女子在臉書新化人大集合臉書反應，停放在新化區中山路教會旁價值上萬元捷安特腳踏車遭竊，員警主動偵辦並調閱監視器，鎖定住嘉義的鄭姓男子涉嫌重大，他趁著送貨到新化多次勘查才下手，並刻意製造「斷點」躲避追查，今天通知他到案說明，並出具影像證明，鄭嫌百口莫辯，但十分驚訝「這樣也能查到」，坦承犯案，警方也順利追回腳踏車。

警方表示，這起竊案今年11月20日下午6時許，員警網路巡邏時發現劉女臉書留言停放在教會旁的自行車遭竊，立刻聯絡劉女至派出所完成報案程序並即啟動偵辦，嫌犯鄭姓男子（42歲）住在嘉義，利用送貨機會，看中該輛腳踏車，犯案前一天多次勘查行竊地形。

鄭嫌所使用犯案載運小自客貨，也蓄意規避監視器攝影角度，利用國小旁籃球場死角停放預謀犯案，該地處偏僻死角無監視器，鄭嫌還故意製造多處斷點，時而走路、時而開車繞路，範圍遍及半個新化市區，規避不為查獲。

新化派出所劉、林警員調閱30多處，公（民）設監視器，逐一交叉比對過濾車輛，以車追人，歷經20天終比對發現小自客貨駕駛人鄭姓男子涉嫌犯案，今天通知鄭嫌到案，經出具相關影像事證後，鄭嫌對他刻意製造斷點，警方也能查得到相當驚訝，坦承犯行不諱，他很後悔，警方也找回失竊腳踏車，全案依竊盜罪函送偵辦。

新化警分局長歐祖明呼籲，民眾如有財物遭竊，第一時間應立即向警方報案，如果先至臉書等社群留言請求網友幫忙，將造成警方無法立即發動偵查權，相關犯罪跡證恐會隨時間消失，不利證據保全。