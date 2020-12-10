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疑雙方搶快闖紅燈 瑪莎拉蒂擦撞車禍女騎士命危

中央社 / 高雄10日電

楊姓男子今天上午駕駛瑪莎拉蒂行經高雄市三民區覺民路，和對向左轉機車擦撞，導致黃姓女騎士昏迷，送醫命危。警方調查雙方疑為搶快闖紅燈，兩人酒測值均為0。

高雄市政府警察局三民二分局表示，27歲楊姓男子上午10時許駕駛瑪莎拉蒂轎車，沿三民區覺民路快車道由東向西行駛，但在行經民禮路口時，和對向準備左轉的20歲黃姓女機車騎士擦撞，雙方疑似因為搶快通過都違規闖紅燈。

承辦員警到場後發現瑪莎拉蒂右車頭毀損，機車則已被撞得零件四散。楊男未受傷，但黃女卻因撞擊力道過大陷入昏迷，手腳和頭部挫傷，經送往高雄長庚紀念醫院急救，仍未脫離險境。兩人酒測值均為0，詳細肇事責任和原因仍待進一步釐清。

警方表示，楊男自稱不知道車禍是如何發生的，但因瑪莎拉蒂車頭維修相當昂貴，可能不會修理。據了解，楊男駕駛的車款為2019年的Maserati Ghibli，車價約新台幣338萬元到558萬元。

楊姓男子10日上午駕駛瑪莎拉蒂行經高雄市三民區時與機車擦撞，雙方疑似因為搶快通過都違規闖紅燈，導致黃姓女騎士昏迷，送醫命危。圖為承辦員警到場鑑識車禍現場。中央社（高雄市三民二警分局提供）
楊姓男子10日上午駕駛瑪莎拉蒂行經高雄市三民區時與機車擦撞，雙方疑似因為搶快通過都違規闖紅燈，導致黃姓女騎士昏迷，送醫命危。圖為承辦員警到場鑑識車禍現場。中央社（高雄市三民二警分局提供）

瑪莎拉蒂 酒測 高雄市

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