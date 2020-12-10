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花蓮67歲男子胸口中彈 警將查獵槍是否合法

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮光復鄉1名67歲阿美族黃姓男子，今天中午竟被自製獵槍擊中胸口，鄰居聽到哀嚎聲報案，由救護人員緊急送醫急救，目前意識清楚，暫無生命危險。該自製獵槍是否合法申請，警方正調查中，若違法將輔導申請，否則可罰2千元以上、2萬元以下罰鍰。

鳳林警分局表示，今天中午12時04分接獲民眾報案，光復鄉光豐路一處民宅有民眾受傷，富田派出所員警獲報後立即趕赴現場查看，發現現場有一名黃姓男子胸口中間有槍傷，意識清楚，立即由119救護人員轉送台北榮民總醫院鳳林分院急救。

警方調查，黃姓男子年約67歲，是阿美族人，現場留有一把自製獵槍，經勘查現場並無打鬥痕跡，訪查附近民眾也沒有看到或聽到糾紛，疑似是黃男輕生。經鳳林榮民分院初步救治後，傷者轉送花蓮慈濟醫院做後續治療。案發詳細原因，尚待警方調查釐清。

警方表示，針對獵槍持有是否合法，依《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條第1項規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍者，可處新台幣2千元以上2萬元以下罰鍰，若未依規定提出申請，將依行政法開罰，並輔導申請，如果不願提出申請，槍枝將予以沒入。

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花蓮光復鄉1名67歲阿美族黃姓男子，今天中午竟被自製獵槍擊中胸口，由救護人員緊急送醫急救。圖／警方提供
花蓮光復鄉1名67歲阿美族黃姓男子，今天中午竟被自製獵槍擊中胸口，由救護人員緊急送醫急救。圖／警方提供
警方將案發現場拉起封鎖線調查，釐清案發原因。圖／警方提供
警方將案發現場拉起封鎖線調查，釐清案發原因。圖／警方提供
黃姓男子今天被自製獵槍擊中胸口，疑似是要輕生。圖／警方提供
黃姓男子今天被自製獵槍擊中胸口，疑似是要輕生。圖／警方提供

阿美族 榮民 原住民

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