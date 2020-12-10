高雄獨居老翁整天未出門 里長警消緊急破門及時救回

高雄市楠梓區久昌里長辜清桐本月7日發現轄內一名73歲鐘姓老翁整天沒有出門，擔心老翁在家中發生意外趕緊報警，楠梓警分局警員獲報透過窗戶往內看，發現老翁仰躺在客廳地板身體虛弱，立即通知救護車，並破門救出老翁，幸好送醫後無大礙。

辜清桐表示，鍾姓老翁是里內獨居關懷對象，當天下午5時許他與附近鄰居發現老翁整天未出門，在門口叫喚、按門鈴、打數通電話皆沒有回應，但因老翁鞋子還在門外，研判老翁還在屋內，擔心老翁出意外趕緊報警求助。

警方到場在外呼喚老翁多次皆沒有回應，透過窗戶往內看，發現老翁仰躺在地板上，看起來身體虛弱但還有意識，立即通知119前往救護，破門進入後，救護人員檢視老翁狀況確認沒有生命危險。

鐘姓老翁向警方表示，他多年前曾中風也有心血管疾病，當天下午他在客廳坐椅子時沒坐穩，不慎摔倒就爬不起來了，身體無法動彈才沒辦法及時求援，幸好有辜清桐及警、消熱心關切協助就醫。