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有糾紛？轎車變換車道逼車還連踩剎車急停 高雄警開罰
有網友在臉書社團「台灣論壇道路安全研討社」Po上一段影片，控訴開車在鳳山區中山西路時，遭一輛白色轎車惡意逼車，對此，轄區警方鳳山分局受理後，確認的確有連續踩剎車驟停等違規情事，將依道路交通管理處罰條例開罰。
畫面中，這輛白色轎車數次在鳳山區中山西路踩下剎車，還任意變換車道，白色轎車行徑經後方車輛錄下，Po上臉書社團。
鳳山分局交通組長杜嘉鴻說，經檢視影片認定，白色轎車的確有任意跨越雙黃線，主觀上有惡意逼車意圖，客觀上也有妨礙後方安全秩序，因白色轎車駕駛是一整串連續行為，因此警方依道路交通管理處罰條例第43條，處以6000元以上，24000元以下罰鍰等。
不過，究竟是因發生行車糾紛？還是有口角糾紛導致白色轎車做出逼車行為，有待警方釐清中。
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