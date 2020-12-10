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台中七旬失智老翁失蹤一天 警追監視器發現竟在這裡
台中市七旬陳姓老翁患有失智症，領有重度殘障手冊，昨天上午出門後就一直沒有返家，急壞家人，家人昨天就向警方報案，今天也在台中市的臉書等網路平台，發布協尋的訊息，警方今天持續調閱監視器，發現陳失聯地點附近，有救護車經過，向醫院查詢後，今天下午2時許，確認老翁人無恙在醫院，讓家人鬆了一口氣。
據查，陳姓老翁年過七旬，有失智症也領有殘障手冊，他與胞弟及其他家人一起同住，但昨天中午，陳胞弟發現陳早上8時許出門後，就一直沒有返家，且沒帶手機，昨天台中市下大雨，擔心陳發生意外，趕緊報案。
台中市第五警分局北屯所接獲報案後，調閱監視器，發現陳最後被監視器拍攝到的地點，在北屯區景賢路、景賢六路附近，但昨天仍未尋獲老翁，今天增加人力，分區調閱監視器，家屬另外也在臉書社團，發布協尋資訊後，今天下午傳來好消息，老翁早因路倒被送醫治療，目前人無大礙。
北屯所副所長石松衢說，連續兩天同仁都持續調閱監視器，今天下午發現，老翁最後被發現的地點附近，有救護車經過，判斷老翁有可能遭救護車載走，因此向消防局查詢後，確認昨天的確有一名老翁因路倒，被送往中國醫藥大學附設醫院，同仁前往醫院確認後，確定是昨天中午通報失蹤的陳姓老翁。
他說，陳姓老翁目前在醫院的病房內治療，人無大礙，家屬收到訊息後，也鬆了一口氣，同時感謝警方的積極協助。
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