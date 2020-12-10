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影／碰！十字路口貨車撞救護車後側翻 2車司機受傷送醫

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉中正路三段（台9省道）與五結中路十字路口，今上午發生救護車與貨車對撞車禍，撞擊力道之猛，造成貨車側翻橫躺路面，2司機受傷送醫，交通受阻，肇事原因正調查中。

警方說，當時一輛民間救護車在台9省道、由南往北行駛，要前往陽明大學附設醫院接一名病患，車到五結中路三段的十字路口時，與一輛車駛入台9省道發生擦撞，還波及到旁邊一輛自小客車，所幸救護車上只有司機，並無病患，3車駕駛均無酒駕，因事發近中午，造成附近車流回堵。

一名騎腳踏車要過馬路的阿伯當場目睹事發全程，被巨大撞擊聲嚇到不敢過馬路，連連把腳踏車往後倒退好幾步。

由於當地剛好是宜蘭往返羅東的重要交通幹道，有人把車禍照片拍下貼在臉書，網友留言質疑是救護車闖紅燈所致。羅東警方表示，將調閱監視器釐清整起事發經過，並呼籲行經路口時，應減速慢行並注意左右來車。

宜蘭五結鄉中正路三段與五結中路十字路口，發生貨車撞救護車後側翻，造成2車司機受傷送醫。圖/警方提供
宜蘭五結鄉中正路三段與五結中路十字路口，發生貨車撞救護車後側翻，造成2車司機受傷送醫。圖/警方提供
宜蘭五結鄉中正路三段與五結中路十字路口，發生貨車撞救護車後側翻，造成2車司機受傷送醫。圖/翻攝宜蘭大小事
宜蘭五結鄉中正路三段與五結中路十字路口，發生貨車撞救護車後側翻，造成2車司機受傷送醫。圖/翻攝宜蘭大小事

救護車 羅東 腳踏車

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