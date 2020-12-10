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太魯閣山域事故增8成 主因是缺乏經驗、準備不足

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

政府推動開放山林政策，加上疫情影響國旅爆發，導致登山人潮增加，山域事故也跟著變多。太魯閣國家公園管理處統計，今年園區山域意外事故至上月累計80件，較去年增加超過8成，主因分析應是缺乏經驗及準備不足。

太管處指出，根據內政部營建署統計，玉山、雪霸與太魯閣等3座高山型國家公園，在今年1月至11月入園申請案件，都較去年同期增加4成。入山的人變多，事故也隨之成長，其中太魯閣國家公園山域意外事故從去年1至11月的43件，增加至今年1至11月80件，成長率達8成6，山域事故發生件數是3座高山型國家公園中最多。

太魯閣國家公園發生於合歡山區、屏風山等不需申請入園區域已發生山域事故達25件，較去年同期增加10件，若以統計數據及型態來看，今年最主要的山域事故型態為缺乏經驗及準備的登山者為主，分析意外事故發生原因主要為身體不適、受傷、墬崖、迷途、高山症等，其中以受傷案件最多約佔3成6、迷路約佔1成9、高山症案件約佔1成3。

太管處呼籲，「山永遠都在」，山友應做足體力與裝備整備，充實登山技巧與知識後再上山，同時太管處在山友申請入園時，會主動推播風險認知、資訊蒐集、行前訓練、裝備整備等資訊，提醒山友登山安全，並於官網上加強揭露各園區高山步道最新狀況及資訊。

在登山環境與設施方面，太管處辦理國家公園山屋整建2020年至2023年中程計畫，興建避難型山屋並改善山屋及步道服務與安全設施，加強建置防止山友迷途的指標牌示系統。在救援整備方面將分析歷年山難事故類型、原因、地點等特性，加強巡查救護訓練，招募並運用搜救志工人力配合消防單位執行救援任務等。

太魯閣國家公園管理處今公布山域事故數據，今年1至11月份共計80件，較去年同期增加超過8成。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣國家公園管理處今公布山域事故數據，今年1至11月份共計80件，較去年同期增加超過8成。圖／太魯閣國家公園管理處提供

太魯閣國家公園 山友

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