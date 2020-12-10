太魯閣落石砸破車窗 女童臉部遭割傷

太魯閣山區今天有落石砸車事故，來自新北市的杜姓男子開車載著家人共6人，12時42分西向東行經台8線中橫公路176.1公里處流芳橋時，左後車窗竟遭落石砸破，導致杜姓女童臉部被玻璃割傷，幸無大礙，送往國軍花蓮總醫院治療。

警方表示，今天中午獲報，在太魯閣流芳橋附近，有一輛自小客車西向東行駛，在下山途中遭落石擊中，到場後發現車輛的左後車門及車窗，被1顆約拳頭大的石塊砸中，坐在鄰近車窗的杜姓乘客，遭玻璃割傷臉部，一家人臉上充滿驚恐。

近日山區連日大雨，今天雨勢稍歇，新城警分局天祥派出所副所長蔡大衛說，石塊掉落剛好砸中車，導致女童受傷，提醒民眾行駛山區道路時應注意路況，並留意路上有沒有落石，以維護行車安全。